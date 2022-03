Analityczka Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w podsumowaniu działań z kolejnego dnia wojny w Ukrainie zwróciła uwagę, że ukraińskie siły koncentrują się na opóźnianiu działań agresora i obronie dużych miast z Kijowem na czele.

„W atakach na rosyjskie wojska wykorzystano broń przeciwpancerną, przeciwlotniczą, artylerię oraz drony i amunicję krążącą” – stwierdza Dyner.

Należy założyć, że armia obserwuje wojnę i wyciąga wnioski dotyczące modernizacji

Na Ukrainę wysyłana jest broń z kilku krajów. Parlament Ukrainy oraz resort obrony mówi też o przekazaniu za pośrednictwem Unii Europejskiej myśliwców z sowieckim rodowodem z Bułgarii, Polski, Słowacji. Premier Bułgarii temu zaprzecza, nasze Ministerstwo Obrony w zasadzie ani nie zaprzecza, ani nie potwierdza.

Minister Mariusz Błaszczak zwraca zaś uwagę dziennikarzom, aby odpowiedzialnie przekazywali informacje, bo mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Abstrahując, czy polskie MiG-i-29 przemalowane w barwy ukraińskie i z tamtejszymi pilotami będą broniły sąsiada, ważne jest spojrzenie na potrzeby kraju, który walczy z rosyjskim najeźdźcą. Zapotrzebowanie dotyczące posowieckich maszyn nie tylko wynika z tego, że Ukraina już nie posiada takiego uzbrojenia. Może oznaczać, że potrzebne są części zamienne do takich maszyn. To zaś stawia pytanie o możliwości remontowe i produkcyjne tamtejszych warsztatów i konieczność zachowania tzw. łańcuchów dostaw do wojska.

Na Ukrainę trafiło kilka typów uzbrojenia, które pomogły znacznie podnieść możliwości sił zbrojnych tego kraju. Można je wykorzystać do zwalczania czołgów, samolotów i śmigłowców. Wysłano też karabiny i amunicję.

Chociaż trudno w pełni oszacować skalę dostaw, wiadomo, że trafiły tam m.in. przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i granatniki M141 SMAW-D, przeciwlotnicze Stinger, jednorazowe wyrzutnie pocisków kierowanych NLAW, karabinki snajperskie.

Polska wysłała m.in. przenośne wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun, które są skutecznym środkiem zwalczania celów w bliskiej odległości. Istotne, że gdy porównamy ją z ciężkim sprzętem, to jest to broń w miarę łatwa w użyciu, relatywnie tania. Z publikowanych przez ukraińskie media filmów wynika, że jest skuteczna i często wykorzystywana przez lekką piechotę.

Wniosek nasuwa się taki, że w Polsce należy intensywnie szkolić z obsługi takich wyrzutni nie tylko żołnierzy, ale też rezerwistów. Skrzynie z tą bronią powinny zaś wypełniać wojskowe magazyny.

Nasze szczególne zainteresowanie powinny budzić informacje dotyczące bezzałogowców. Jest już kilka filmów, gdy tureckie drony Bayraktar TB-2 niszczą rosyjskie kolumny wojsk. To ważne, bo niebawem będziemy posiadali takie uzbrojenie.

Jak podał portal Defence24, Polska niebawem otrzyma bojowe bezzałogowce klasy MALE MQ-9 Raptor, decyzja została podjęta w związku z sytuacją na wschodzie. Dron może wykonywać loty rozpoznawcze oraz misje bojowe. Jednak wojsko potrzebuje więcej innych systemów bezzałogowych, np. Flyeye, a także amunicji krążącej.

Należy założyć, że armia obserwuje działania na Ukrainie i stara się wyciągać wnioski związane z zakupem uzbrojenia w ramach Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych i z ewentualną zmianą priorytetów.

Warto na przykład, widząc straty rosyjskiej armii, zastanowić się na nowo, jaki jest sens kosztownego modernizowania starych czołgów T-72? Armia musi sobie też odpowiedzieć na pytanie, na ile celowe są zakupy ciężkich czołgów z USA, w sytuacji, gdy nie ma odpowiedniego zaplecza technicznego dla ich obsługi i naprawy.

Nauka dla Polski jest następująca: maksymalnie trzeba rozwijać rodzimy przemysł zbrojeniowy, tak aby w sytuacji kryzysowej był w stanie masowo produkować broń i naprawiać sprzęt uszkodzony.

Zbrojeniówka powinna też mieć elastyczną zdolność dostosowania do zakupów uzbrojenia, które do nas trafia z innych krajów. Bez tego będzie to sztuka dla sztuki. Istotne jest też, aby Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych miała możliwość magazynowania uzbrojenia i broni. Teraz jeszcze nie jest to możliwe.