W mijającym roku zarysowały się kontury przed nowym cyklem wyborczym 2023–2025. Z tego punktu widzenia był to rok przejściowy, podobnie będzie z następnym – chyba że dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Dla PiS to „ostateczna ostateczność” ze względu na pandemię, inflację i niespokojną sytuację geopolityczną. Jednocześnie w 2021 roku PiS udało się utrzymać kruchą większość w Sejmie. Ale zarówno partia Jarosława Kaczyńskiego, jak i opozycja w praktyce zaczęły przygotowania do kolejnego starcia. Oto osiem wydarzeń (oprócz pandemii), które zdefiniowały mijające miesiące.

Reklama

1. PiS udało się przedstawić i przyjąć kilka kluczowych elementów Polskiego Ładu. Dla partii Jarosława Kaczyńskiego – o czym mówi się w kuluarach – ma to być jedna z dźwigni do wyborczego sukcesu w 2023 roku. Zwłaszcza jeśli chodzi o zdobywanie nowych wyborców. Opozycja – inaczej niż w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i decyzji o zasobach własnych UE – sprzeciwiła się podatkowej części Polskiego Ładu.

Podwyżki cen mogą się okazać dla PiS kłopotem, który przesądzi o wyniku kolejnych wyborów

2. PiS mimo odejścia z rządu i koalicji partii Porozumienie Jarosława Gowina utrzymało większość w Sejmie – przede wszystkim dzięki zakulisowym wysiłkom Jarosława Kaczyńskiego, Adama Bielana i kilku innych osób. To najważniejsza rekonfiguracja po tej stronie sceny politycznej od czasu powstania Zjednoczonej Prawicy w 2014. Ten system przestał działać i się rozpadł, ale utworzył się nowy.

3. Wybuchła afera e-mailowa (wyciek ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka), która miała przede wszystkim efekt wewnętrzny i stała się częścią frakcyjnych starć w samym PiS, wręcz je podgrzała. To wszystko ma swoje konsekwencje wewnątrz partii rządzącej. E-maile okazały się też – przynajmniej w tej chwili – tematem, który rozgrzewa przede wszystkim wąską polityczno-medialną bańkę.

Reklama

4. PiS musiało zmierzyć się z nową sytuacją, jakim stał się kryzys na polsko-białoruskiej granicy. To zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-społecznych mijających 12 miesięcy, połączone ze znacznym powiększeniem się politycznego napięcia na Wschodzie.

Szymon Hołownia nie tylko „ustał” powrót Donalda Tuska, ale rozwija swój projekt

5. Końcówkę roku dla obozu PiS zdominowała konieczność reakcji na sytuację gospodarczą i energetyczną. To jeden z ważniejszych czynników, który może mieć długoterminowy wpływ na nastroje, a w konsekwencji na notowania i być może też na wynik kolejnych wyborów.

6. 2021 rok po stronie Platformy to przede wszystkim powrót Donalda Tuska na stanowisko szefa partii. Tusk odbudował poparcie dla PO, które wróciło na poziom ok. 25–26 proc., przebudował też partię wewnętrznie. To był plan minimum. Ale PO nadal ma bardzo groźnego rywala, konkurenta, jakim jest ruch Polska 2050. Szymon Hołownia nie tylko „ustał” powrót Donalda Tuska, ale rozwija swój projekt na wielu płaszczyznach.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński: Wszystkie obsesje Kaczyńskiego Prezes PiS widzi świat na odwrót, zwłaszcza porażki własnej formacji.

7. Rok 2021 to też sukces inicjatywy PSL dotyczącej wyboru rzecznika praw obywatelskich, którym został prof. Marcin Wiącek. Opozycji, w tym PSL, udało się też utrzymać kontrolę nad Senatem, co od czasu do czasu (jak w sprawie RPO, RPP i niektórych ustaw) okazuje się decydującym czynnikiem.

Reklama

8. Rok 2021 to również pojawienie się jako siły politycznej AgroUnii z charyzmatyczny Michałem Kołodziejczakiem na czele. I to siła polityczna, która jest – po raz pierwszy od 2015 roku mamy do czynienia z takim zjawiskiem – ustawiona tak, że może czerpać z elektoratu PiS i to bezpośrednio w jego bastionach. A jak zauważył niedawno szef klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski, AgroUnia ma szeroką zdolność współpracy i zawierania nieoczekiwanych sojuszy. Na konwencji AgroUnii na początku grudnia byli zarówno Maja Staśko, Jan Śpiewak, Piotr Ikonowicz, jak i działacze związkowi. AgroUnia i jej lider nie ukrywają swoich politycznych, sejmowych zamiarów. Warto mieć na niego oko.