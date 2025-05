Witold M. Orłowski: Jak zostać prezydentem

Po czwarte i piąte, nie wyślę polskich żołnierzy do Ukrainy i nie zgodzę się na jej wejście do NATO. No cóż, Piłsudski się w grobie przewraca, ale ponieważ droga Ukrainy do NATO i tak wydaje się dziś zamknięta, podpisać nie zaszkodzi.

Po szóste, nie ograniczę dostępu Polaków do broni. To trochę za mało odważne… Rozszerzyłbym na swobodę konstruowania bomb i petard, rzucania granatów i prawo do obywatelskiego lania na ulicach źle zachowujących się przechodniów.

Po siódme i ósme, nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji RP do Unii Europejskiej i podpisanie nowych traktatów unijnych. Oczywiście, o suwerenność trzeba dbać. Ale idźmy dalej: w umowach o ruchu drogowym zrezygnowaliśmy z suwerennego prawa do stawiania takich znaków, jak nam się podoba, w umowach o wymianie naukowej i studenckiej z możliwości zakazania takich wyjazdów (to byłoby ważne w przypadku realizacji idei płatnych studiów), w umowie o przyjaźni z Francją z prawa zakazania używania języka francuskiego. Jeśli chcemy być w pełni suwerenni, musimy wypowiedzieć nie tylko unijne, ale wszystkie umowy międzynarodowe. Czemu nie?

No i proszę: wyszło na to, że spokojnie mógłbym podpisać deklarację pana Mentzena. On przekazałby mi miliony swoich wyborców, a ja mógłbym łatwo zostać prezydentem. Tyle że się zgapiłem i nie zgłosiłem na czas swojej kandydatury… A szkoda.