Czy stopy spadną na przełomie wiosny i lata?

Czy RPP obniży stopy kolejny raz w czerwcu? Raczej nie, bo nie będzie miała wielu nowych danych do analizy. Gdyby tak planowała, to w maju cięłaby stopy raczej o 0,25 pkt proc. niż o 0,5 pkt proc.

W lipcu Rada będzie miała w rękach nową projekcję inflacji przygotowaną przez zespół analityków NBP. Problem w tym, że projekcje te są przygotowywane na bazie aktualnego stanu prawnego, a mało prawdopodobne, by wyjaśniło się do tego momentu, co z odmrażaniem cen energii dla ludności.

Według aktualnych przepisów ma ono obowiązywać do października, a rząd wywiera nacisk na spółki energetyczne, by ograniczyły swoje apetyty taryfowe do poziomu wynikającego z mrożenia. I jeśli mu się uda, to konsumenci nie odczują końca mrożenia.

Dlaczego kolejny prawdopodobny termin cięcia stóp to wrzesień?

W czasie posiedzenia w pierwszych dniach lipca RPP nie będzie też dysponowała innymi ważnymi informacjami. Wprawdzie GUS już poda szybki szacunek inflacji za czerwiec, ale nie będzie wiadomo, co działo się z dynamiką sprzedaży detalicznej w czerwcu (dane będą w drugiej dekadzie lipca) czy płacami w sektorze przedsiębiorstw (też). Nie mówiąc o tym, że sektor ten obejmuje mniejszość gospodarki (firmy od 10 pracowników w górę), a danych o płacach w całej gospodarce w II kwartale nie będzie.

Jeśli więc Rada będzie ostrożna po błędzie, jakim było przedwczesne podyktowane kalendarzem politycznym cięcie stóp tuż przed wyborami w 2023, odłoży decyzję na potem. W sierpniu nie ma jednak posiedzenia decyzyjnego, więc kolejny prawdopodobny termin obniżki stóp dopiero we wrześniu.

Cena kredytu w bankach – mierzona wskaźnikiem WIBOR – może jednak maleć wcześniej, jeśli prawdopodobieństwo cięcia będzie rosło. Konstrukcja WIBOR sprawia, że on „patrzy w przyszłość” i antycypuje zmiany ceny pieniądza narzucane przez polskie władze monetarne.