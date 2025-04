Maciej Albinowski: Dobre i złe zyski banków

Ten sposób osiągania przez banki zysków ma negatywne konsekwencje. Po pierwsze, osłabia skuteczność polityki pieniężnej w obniżaniu inflacji. Polityka pieniężna oparta jest na modelu teoretycznym, w którym wyższe stopy procentowe zniechęcają firmy i konsumentów do brania kredytów oraz zachęcają ich do zwiększania oszczędności.

Jednak w naszej rzeczywistości konsumenci nie otrzymują od banków zachęty do oszczędzania. W konsekwencji wydłuża się okres, w którym stopy NBP (a więc i raty kredytobiorców) muszą być wysokie, żeby obniżyć inflację.

Po drugie, niskie oprocentowanie lokat szczególnie uderza w tych, którzy relatywnie słabiej radzą sobie na rynku finansowym, czyli m.in. w osoby starsze, gorzej wykształcone czy z mniejszych miejscowości.

Zyski z obsługi systemu płatniczego

Osobną kategorią zysków są dochody z inwestowania środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Aby je osiągać, banki zapewniają klientom wartościowe usługi płatnicze, utrzymując w tym celu m.in. infrastrukturę informatyczną, placówki bankowe czy sieć bankomatów. Depozyty bieżące zazwyczaj nie są oprocentowane, więc przy wysokich stopach NBP banki dobrze na nich zarabiają.

Można sobie wyobrazić, że w warunkach silnej konkurencji banki oferowałyby dodatnie oprocentowanie na rachunkach bieżących, co obniżałoby ich zyski. Jednak w przeciwieństwie do lokat nie ma istotnego interesu społecznego, aby te środki były oprocentowane. Ich oprocentowanie nie stanowiłoby zachęty do oszczędzania, a wręcz przeciwnie – zmniejszałoby motywację do zakładania depozytów terminowych.

Choć ten sposób zarabiania przez banki nie ma takich negatywnych efektów jak zaniżanie oprocentowania lokat, to można się zastanawiać, czy zyski banków są adekwatne do wartości dodanej, którą generują. Do tego argumentu odnoszą się zwolennicy opodatkowania wysokich zysków banków w okresie podwyższonych stóp procentowych.