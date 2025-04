Ci, którzy dzisiaj rwą sobie włosy z głowy, patrząc na to, co się dzieje na rynkach, też powinni pamiętać, że po każdej burzy wychodzi słońce. Tak było, kiedy mieliśmy do czynienia z paniką covidową, czy też tą zaraz po wybuchu wojny. Za jakiś czas zapewne okaże się, że obecne wydarzenia były dobrą okazją do tego, by taniej kupić przecenione akcje. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi?