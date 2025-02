W krajach Mercosuru te regulacje są o wiele mniej rygorystyczne, co w istotny sposób osłabia konkurencyjność cenową unijnego rolnictwa względem rolnictwa w krajach Ameryki Południowej. Z tego powodu sprzeciw rolników wobec nierównym zasadom konkurencji jest uzasadniony.

Umowa z Mercosurem nie odbierze nam bezpieczeństwa żywnościowego, ale…

Trudno oczekiwać aby umowa z krajami Mercosuru zagroziła bezpieczeństwu żywnościowemu UE. Wynegocjowane w umowie kontyngenty eksportowe, choć istotne z punktu widzenia części krajów, m.in. Polski, na poziomie całej UE są relatywnie niewielkie. W połączeniu jednak z większym importem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, na unijnym rynku zaczyna robić się coraz ciaśniej, szczególnie w segmencie produktów o dobrym stosunku jakości do ceny, w którym konkuruje Polska.

Ponadto, forsowana w Unii polityka Europejskiego Zielonego Ładu, w połączeniu ze spadającą ze względu na niekorzystne tendencje demograficzne liczbą rolników, w coraz większym stopniu ogranicza potencjał produkcyjny unijnego rolnictwa. W kolejnych latach będzie tworzyć to coraz większą przestrzeń do importu artykułów rolno-spożywczych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego outsourcing produkcji rolnej, szczególnie w warunkach rosnących napięć geopolitycznych, nie wydaje się być dobrym pomysłem.

Wyzwanie dla polskiej prezydencji

Umowę z krajami Mercosuru można porównać do budowy autostrady pomiędzy ważnymi miastami. Z jednej strony będzie ona sprzyjać rozwojowi regionu, z drugiej strony część osób będzie musiała oddać swoje domy i pola uprawne pod jej budowę. W takiej sytuacji interesy pojedynczych osób poświęcane są dla dobra ogółu. Niemniej w państwie prawa osoby te powinny otrzymać uczciwą rekompensatę za poniesione straty. Tak powinno być i w przypadku umowy UE z krajami Mercosur.

Jest już za późno i nie mamy odpowiedniej siły, by negocjować „przebieg autostrady”. To, o co może zabiegać Polska, to rekompensaty dla branż, które na umowie mogą ucierpieć najsilniej. Niepowtarzalną okazję do zadbania o polskie interesy daje tu prezydencja Polski w Radzie UE.