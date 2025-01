Stan polskiej gospodarki: dlaczego Polacy uważają, że żyje im się gorzej?

Żeby nie było: wskaźnik, jakim jest PKB, osobiście uważam za zły. Do bilansu handlowego nie przywiązuję żadnej wagi. To normalne, że firmy się zamykają czy że nawet bankrutują. Bo się też otwierają. Kapitał z zagranicy raz napływa, raz odpływa. Ale dla poszukiwaczy Świętego Graala, jakim jest PKB, wyznawców merkantylistycznej wiary w dodatni bilans handlowy i zwolenników inwestycji zagranicznych te dane powinny być niepokojące.

Na czym polega różnica między optymistą a pesymistą?

Zwłaszcza że drożeje energia. A bez energii nie ma produkcji przemysłowej. A jak energia jest zbyt droga, to tak jakby jej nie było. Drożeje też praca – a i tak trudno o pracowników. A to przecież – jak piał Adam Smith – „roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które zawsze stanowią bądź bezpośredni produkt tej pracy, bądź też to, co nabywa za ten produkt od innych narodów”. No, ale…bądźmy optymistami.

Różnica między pesymistą a optymistą jest taka, że pesymista załamującym się głosem mówi: „Już gorzej być nie może”. Na co optymista z radosnym uśmiechem odpowiada: „Może, może”. Happy New Year!