Adam Glapiński ma na sumieniu inne grzechy. Pierwszy – upartyjnienie

To jednak nie unieważnia grzechów obecnego prezesa NBP. Adam Glapiński jest złym szefem banku centralnego. Przede wszystkim upartyjnionym – dość wspomnieć jego pamiętną pielgrzymkę do siedziby PiS na Nowogrodzką, w celu uzyskania błogosławieństwa dla jego drugiej kadencji.

Glapiński obsadził też zarząd NBP partyjnymi spadochroniarzami. Adam Lipiński to były wiceprezes PiS, Artur Soboń to poseł PiS kilku kadencji, wiceminister funduszy, aktywów państwowych, rozwoju, finansów w trzech PiS. Z kolei Paweł Szałamacha, to były poseł PiS i minister finansów w rządzie Beaty Szydło. Piotr Pogonowski zaś był szefem ABW za rządów PiS.

Grzech drugi Adama Glapińskiego – propaganda

Adam Glapiński zamienił w gruzy politykę informacyjną NBP, jedno z najważniejszych narzędzi banku centralnego, dające wpływ na oczekiwania inflacyjne. W miejsce merytorycznych konferencji prasowych po posiedzeniach RPP, korzystając z pretekstu, jakim była pandemia, wprowadził jednoosobowe pogadanki propagandowe, pełne słowotoku, z którego analitycy usiłują wyłowić choć ślady sygnałów istotnych dla polityki pieniężnej.

Grzech trzeci Adama Glapińskiego – finansowanie rządu

Prezes Glapiński włączył też NBP w łamiący konstytucyjną zasadę niefinansowania przez bank centralny potrzeb pożyczkowych rządu cykl technologiczny, umożliwiający emisję długu przez pozabudżetowe fundusze. Dług ten skupowany jest następnie przez bank centralny.

To nie koniec. Prezes NBP popychał zdominowaną przez nominatów PiS Radę Polityki Pieniężnej do „łabędzich” decyzji, wspierających działanie rządu PiS akurat wtedy, gdy polityka monetarna powinna być zaostrzana, albo niezmieniana. Taka była obniżka stóp procentowych przed jesiennymi wyborami w 2023 r. mająca utwierdzić elektorat w przekonaniu, że walka z nadmiernym wzrostem cen została wygrana. Nie została, co potwierdzały nawet kolejne projekcje inflacyjne, przesuwające sprowadzenie inflacji do celu NBP na coraz to bardziej odległe terminy.