Wniosków trudno szukać także w wydanej ostatnio biografii Angeli Merkel pt. „Wolność. wspomnienia 1954–2021”. Była kanclerz jedynie ogólnikowo odnosi się do AfD, a o BSW nie wspomina wcale, co zauważa Jerzy Haszczyński („Plus Minus”, 30.11–1.12.2024). Co może jeszcze bardziej zaskakujące, podczas promocji książki w Waszyngtonie w rozmowie z Barackiem Obamą nie pada ani nazwisko Putin, ani Trump, ani Merz (prawdopodobnie przyszły kanclerz).

Kruszą się trzy filary niemieckiej gospodarki

Przez ostatnie dwie–trzy dekady Niemcy osadzone były wyjątkowo twardo na trzech supermocarstwowo sankcjonowanych filarach:

– filarze surowcowym, a więc tanich węglowodorach z Rosji, jako „państwa-stacji benzynowej”, dostarczającego napęd dla wielkiej infrastruktury przemysłu;

– filarze zbudowanym na niskokosztowej pracy ludzkiej w fabrykach wyprowadzonych na teren Chin, przy jednoczesnym otwarciu bramy do potężnego, chłonnego, chińskiego rynku zbytu, wyjątkowo intensywnie pochłaniającego nowe technologie i zdobycze techniczne;

– dodatkowo zaś państwo posadowione było na stabilnych podwalinach amerykańskiej protekcji bezpieczeństwa, na czele z największą w Europie bazą lotniczą w Ramstein i wysokim nasyceniem amerykańskimi rekrutami baz w RFN.

Wskutek drgań deglobalizacyjnych, kryzysowych, wojennych i protekcjonistycznych filary te zapadają się i pękają. Bez wątpienia przestały już być podstawowym wspornikiem gospodarczym.