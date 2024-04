Niemcy: Europa jest otwarta na chińskie samochody, ale nie za wszelką cenę

Maląg: "Babciowe"? My złożyliśmy projekt ustawy. Koalicja się nie wyrobiła

To my – PiS – 21 marca złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy o „babciowym”. Koalicja nie wyrobiła się na czas. Oni mają zastępcze tematy, festiwal hipokryzji, wyprawiane cyrki - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET była minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.