Europejska gospodarka ma problem: zagubiła się w gąszczu regulacji

Europa ze swoimi 450 mln obywateli stała się społeczeństwem konsumentów, tłustych kotów, które utraciły instynkt łowcy. Ryzyko, które daje szansę na większy zysk, zamieniliśmy na bezpieczny, ale niszczący przedsiębiorczość gąszcz regulacji.

Udajemy, że jesteśmy jednym wielkim rynkiem, ale w telekomunikacji Europa to zbiór 27 oddzielnych ryneczków, niepozwalających osiągnąć prawdziwego efektu skali i obniżyć kosztów. To samo z koleją, która teoretycznie ma być ekologiczną alternatywą dla lotnictwa, ale plączą jej zwrotnice narodowi regulatorzy zazdrośni o pozycję swoich narodowych przewoźników.

Bruksela wzywa do budowy unii rynków kapitałowych, ale nadal nasze narodowe giełdy to większe lub mniejsze lokalne bazarki, bo każdy rząd stara się zatrzymać kapitał, wierząc, że jednak ma on narodowość. W efekcie innowacyjne europejskie rynki szukają kapitału na rozwój nad Tamizą lub w Ameryce.

Czy Europie uda się odzyskać instynkt łowcy?

Wokół raportu Draghiego trwa dyskusja, często prowadzająca się do pytania: więcej dotacji czy regulacji. Amerykanie, nasi polityczni przyjaciele, ale gospodarczy konkurenci, w takiej sytuacji stawiają raczej na więcej swobody i ulgi podatkowe niż dotacje. W końcu inwestowanie wiąże się z ponoszeniem ryzyka i nie powinno sprowadzać się do starań o rozdawane przez urzędników pieniądze z grantów. Amerykańscy przedsiębiorcy mają instynkt łowcy, wierzę, że europejscy też go nie zatracili.

W naturze jest tak, że gdy w końcu wypuści się kota za drzwi, to nawet w wykarmionym pożywkami domowym tłuściochu obudzi się myśliwy. Może gdy gospodarce powoli się na więcej wolności i konkurencji, to syta Europa także pokaże pazury?