Jest szansa na wolne w Wigilię? Sejm zdecydował o losach projektu Lewicy

Poseł Jan Mosiński z PiS zauważył, że inicjatywa Lewicy jest warta debaty na poziomie komisji sejmowej. Natomiast Michał Wawer z Konfederacji zadeklarował, że jego klub nie ma oficjalnego stanowiska wobec projektu i jego posłowie będą sami decydować jak zagłosować.

Żukowska: Tegoroczna Wigilia może być dniem wolnym od pracy

Lewica złożyła wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu, bez kierowania go do komisji. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu zaproponował, by projekt trafił nie do jednej komisji, tylko do dwóch: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju. I to ta druga propozycja zyskała poparcie posłów, a wniosek Lewicy przepadł.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, już po głosowaniu posłanka Anna Maria Żukowska (Lewica) zapowiedziała, że jeśli komisje będą pracować "sprawnie, efektywnie i zgodnie", to już tegoroczna Wigilia może być dniem wolnym od pracy. Dodała, że Katarzyna Ueberhan jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na pewno będzie spotykać się z przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszardem Petru (Polska 2050-TD) po to, żeby "zrealizować ten plan".