Każde zobowiązanie układowe musi być możliwe do wykonania. Wraz z deklaracją dotyczącą zobowiązań układowych strona powinna wskazać zakres planowanych działań, sposób i czas ich wykonania, a także sposób zabezpieczenia ich finansowania.

Co istotne, wykonanie zobowiązań układowych nadzoruje KNF i jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w tym zakresie, może zastosować odpowiednie środki, tj. wznowić postępowanie i nałożyć na stronę karę w wysokości, jaka byłaby nałożona bez zawarcia układu. KNF może także zdecydować o nałożeniu odrębnej kary pieniężnej za brak wykonania zobowiązań układowych. Dlatego składane zobowiązania muszą być dobrze przemyślane. Warto zaznaczyć, że przez cały okres procedury układowej aż do zawarcia układu strony mogą z niego zrezygnować, układ jest bowiem dobrowolny.

Zawarcie układu

Do zawarcia układu dochodzi poprzez złożenie przez stronę postępowania oświadczenia o treści określonej w ustawie. Złożenie oświadczenia o innej treści będzie bezskuteczne i do zawarcia układu nie dojdzie. Przedstawiona przez KNF propozycja układu nie podlega negocjacjom i może być przez stronę albo przyjęta w całości, albo odrzucona. W tym drugim przypadku KNF zakończy postępowanie układowe, a następnie wyda decyzję nakładającą sankcję bez uwzględnienia obniżki. W przypadku przyjęcia układu jego skutkiem będzie zrzeczenie się przez stronę prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skargi do sądu administracyjnego w odniesieniu do decyzji uwzględniającej postanowienia układu.

Po przyjęciu przez stronę układu KNF wydaje decyzję odzwierciedlającą postanowienia układowe wraz ze wskazaniem okoliczności, które wpłynęły na nadzwyczajne złagodzenie kary, oraz zawierającą ewentualne dobrowolne zobowiązania strony podjęte w ramach układu. Decyzja zawierająca postanowienia układowe jest ostateczna i prawomocna, a zatem strona nie ma możliwości kwestionowania jej w zwykłym trybie.

Co istotne, układ nie jest odrębnym rozstrzygnięciem. Postępowanie, w którym skorzystano z tej instytucji, kończy się bowiem typowo – wydaniem decyzji administracyjnej. Nie są to również negocjacje z karanym podmiotem – aby doszło do zawarcia układu, muszą zostać spełnione warunki określone w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Procedura obniżania kary

W pierwszej kolejności KNF kalkuluje wysokość kary, jaka zostałaby nałożona bez zastosowania obniżki. Następnie analizuje przesłanki pozwalające obniżyć karę, określone w ustawie, i na ich podstawie kalkuluje skalę obniżki. W efekcie przedstawia stronie skalkulowaną procentowo i kwotowo wysokość obniżki kary wraz z informacją o wymiarze kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby do zawarcia układu nie doszło.