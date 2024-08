Tymczasem z najnowszych wyników badań, którymi od 2016 roku EBI corocznie obejmuje tysiące firm w UE i USA, wynika, że niepewność co do przyszłości i brak wykwalifikowanej kadry to najczęstsze bariery dla działalności inwestycyjnej firm. Dodatkowe trudności, z którymi boryka się Europa Środkowo-Wschodnia, to słaby dostęp do finansowania oraz infrastruktury cyfrowej, a także wysoki udział paliw kopalnianych w produkcji energii elektrycznej.

Jak możemy pomóc

Zadaniem EBI jako wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej jest stymulowanie nowych ścieżek wzrostu poprzez udzielanie preferencyjnego finansowania oraz udział w ryzyku, zwłaszcza w przypadku wysoce innowacyjnych projektów. Ma to szczególne znaczenie dla mobilizacji prywatnego kapitału oraz przyciągania nowych inwestorów.

Rola i zaangażowanie EBI stabilnie rosną. Tylko w zeszłym roku bank udzielił 88 mld euro bezpośredniego finansowania, wliczając w to rekordowe 49 miliardów na zielone inwestycje i ponad 21 mld euro przeznaczonych na bezpieczeństwo energetyczne.

Również w Polsce EBI odpowiada na potrzeby gospodarki. Jesteśmy wiarygodnym partnerem dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz zaangażowanym uczestnikiem transformacji energetycznej nad Wisłą: w latach 2019–2023 łączne inwestycje Grupy EBI w transformację polskiego sektora energetycznego sięgnęły 4,75 mld euro. Współpracujemy z firmami takimi jak Tauron, Enea, Energa, czy Polska Grupa Energetyczna. Ponad 600 mln euro przeznaczymy na budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Wiele ważnych projektów realizujemy także ramię w ramię z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W 2023 roku Polska otrzymała niemal 5,1 mld euro finansowania z EBI. Przez 20 ostatnich lat najwięcej środków EBI przeznaczyło na budowę i modernizację dróg krajowych i autostrad, a także wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju. Oprócz energetyki (7 mld euro) i kolei (6 mld euro) wsparliśmy także innowacyjność oraz badania i rozwój. Na ten cel przeznaczyliśmy do tej pory 13 proc. naszego finansowania.

Najświeższe przykłady bezpośredniego wsparcia to lipcowa umowa z PGE, której EBI przyznał 1 mld zł kredytu na modernizację układów zasilania kolei w Polsce, w tym OZE. W sferze innowacyjności również mamy bardzo ciekawy projekt – to 10 mln euro dla firmy SDS Optic, która buduje nowatorską platformę technologiczną dla diagnostyki raka i terapii nowotworowych.