Naukowcy apelują: CPK nie w pośpiechu. Potrzebne są warianty dla lotniska w polu Rośnie presja na szybką decyzję o budowie CPK, ale musimy ją zignorować. Potrzebujemy analiz, bez których budowa wielkiego lotniska utopi państwowe miliardy – piszą naukowcy w liście otwarty w sprawie CPK.

Dzisiaj wstawanie z kolan zostało zastąpione w PR-owskich przekazach „spełnianiem ambicji Polaków”, ale przecież same ambicje nie wypełnią pasażerami terminala, kiedy już powstanie. Z czegoś, co należałoby policzyć i — na podstawie mocno stojących na ziemi prognoz — ocenić relację ryzyka do możliwego zysku z inwestycji, zrobiono mocno emocjonalny symbol, istotny element trwającej właśnie kampanii wyborczej do europarlamentu.

Bogusław Chrabota: CPK to piramida Cheopsa dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego Projekt CPK wypisano na partyjnych sztandarach i zmitologizowano, bo PiS zrobił z tego całkiem rozsądnego projektu kwestię polityczną. Jeśli inwestycja ma być kontynuowana, musi zostać odarta z szat ideologii i przemyślana na nowo.

Ten symbol PiS chwali, ale inny — Zielony Ład hejtuje. Ale zasada „emocje rządzą", tu i tu jest ta sama. I tak samo stanie się z każdym przedsięwzięciem mogącym stać się pałką do walenia po głowach politycznych przeciwników.

Polityka gospodarcza oparta na emocjach, a nie faktach, to jazda na ścianę

Tak oto emocje, a zwłaszcza emocje polityczne decydują w Polsce o kluczowych kierunkach polityki gospodarczej. Co będzie następne? Wokół czego za miesiąc czy za rok rozpęta się twitterowa i fejsbukowa burza? Czterodniowy tydzień pracy? Wyłączanie rynku w kolejnych sektorach gospodarki? Tak przecież stało się z mrożeniem cen prądu i gazu, z którego trudno się teraz rządowi wycofać.

A co jeśli cena ropy wystrzeli i złoty osłabi się do dolara? Zażądamy mrożenia cen paliw? A gdy paliw zabraknie na stacjach, co przecież dzięki wyborczej akcji Daniela Obajtka widzieliśmy już jesienią 2023 r. na stacjach Orlenu? Wprowadzimy kartki?