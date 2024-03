Zresztą w kwestii jej wpływu na same procesy inflacyjna sprawa jest jasna. Tak jak obniżka ich nie przerwała, tak podwyżka ich nie wzmocni. Przesunie tylko krzywą zmiany poziomu cen, nie zmieniając jej nachylenia (tempa spadku inflacji). I po roku nie będzie nawet śladu po tej korekcie.

Jak wyższy VAT wpłynie na gospodarkę?

Jeśli już wyższy VAT miałby wpływać na procesy inflacyjne, to poprzez uszczuplenie zawartości portfeli. Po dłuższym okresie, gdy płace realnie malały od 2023 r. (ich wzrost był niższy od inflacji), zdecydowanie z inflacją wygrywają, co zwiastuje powrót boomu konsumpcyjnego. Wyższy VAT na żywność nieco go opóźni, ale wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych się nie załamią. Tym bardziej, że wraca wzrost gospodarczy, który wzmocnią uruchomione nareszcie transfery miliardów euro z UE w ramach KPO i funduszy spójności.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Bruksela oceniła polską gospodarkę: to był kiepski rok, ale będzie lepiej Zaledwie 0,2 procent zwiększył się polski PKB w 2023 roku — przewiduje Komisja Europejska. W tym roku czeka nas odbicie do 2,7 procent. Powinny już zacząć płynąć pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Wreszcie powrót VAT do stawki podstawowej zmniejszy nieco napięcia w budżecie związane choćby z wydatkami obronnymi czy spełnieniem części obietnic wyborczych, takich jak podwyżka 500 plus do 800 zł. Jedno jest jednak pewne: czasowe rozwiązania podatkowe mają swój początek i kres. A termin wygaszenia zerowego VAT-u na żywność został wybrany dość zręcznie.