Auchan włącza się w wojnę cenową Lidla i Biedronki. Też jest tańszy od konkurencji

Wojna cenowa może się handlowi i producentom odbić czkawką

Sklepy zawsze rywalizowały na ceny, ale to co dzieje się teraz na linii Biedronka-Lidl jest nietypowe. - Działania podejmowane przez Biedronkę i Lidla daleko już wykroczyły poza standardową reklamę porównawczą i weszły w fazę wojny cenowej. Jej konsekwencje trudno przewidzieć, ponieważ będą one zależały od długości trwania konfliktu – mówi prof. Jolanta Tkaczyk z Katedry Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego. - Krótkookresowo konsumenci mogą być zadowoleni, gdyż otrzymują tańsze produkty, długookresowo niższe ceny prowadzą do obniżania marż, mogą też wpływać na obniżanie jakości produktów, wpływać negatywnie na producentów i pośredników – dodaje.

Pośrednio takie akcje wpływają na wszystkich uczestników rynku. Także na klientów: chodzi o przyciągniecie ich uwagi i skłonienie do wizyty w sklepie. Nawet jeśli w promocji jest 300 czy 400 linii produktowych, to oferta sklepu jest kilka razy większa. W efekcie klient kupując jeden produkt w promocji, a kilka innych już w normalnych cenach, i tak może zapłacić więcej niż gdzieś indziej.