Wbrew wielu opiniom, uważam, że lotnisko komunikacyjne w południowej części Mazowsza, przy relatywnie dużym mieście Radom, będzie potrzebne i pobudzi nieco rozwój tego regionu. Nowe władze powinny raczej pomyśleć o jego jak najlepszym skomunikowaniu z wieloma okolicznymi miejscowościami, jako że region Radomia jest jednym z bardziej wykluczonych komunikacyjnie.

Zdecydowanie mniej, bo tylko 3,5 mln zł przeznaczono na inwestycje na Lotnisku Zielona Góra – Babimost. Należy jednak pamiętać, że jest to naprawdę niewielki port lotniczy obsługujący niewielki ruch, utrzymywany głównie dlatego, że między Wrocławiem a Poznaniem to jedyne lotnisko komunikacyjne, zapewniając mieszkańcom regionu własne „okno na świat”. Tym samym Babimost pełni rolę raczej służebną wobec lokalnej społeczności niż dochodowego przedsięwzięcia biznesowego.

Ile zainwestowano w Okęcie.

Najciekawsze jest jednak to, że aż 656 mln zł zainwestowano w Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie, czyli popularne Okęcie. Co prawda w pewnym momencie CPK przejmie rolę tego lotniska, ale do tego czasu musi ono funkcjonować najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Ponadto nawet po powstaniu CPK Okęcie może pozostać lokalnym portem lotniczym, ale też może przejąć od coraz bardziej kurczącego się Bemowa rolę lotniska dla lotnictwa państwowego (Policja), dobrej bazy dla centralnego oddziału Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także siedziby prywatnych przedsiębiorstw lotniczych i Aeroklubu, które obecnie gnieżdżą się na Bemowie.

Do czasu oddania do użytku CPK Okęcie nie może ulec degradacji, bo przyjmuje na siebie ciężar obsługi bardzo dużego, największego w Polsce potoku pasażerów. Mimo okresu pandemii COVID-19, która niemal „zabiła” branżę lotniczą w wielu krajach świata, na Chopinie udało się przeprowadzić wiele inwestycji. Okęcie w tym czasie błyskawicznie powróciło też do wysokiego poziomu obsługi pasażerskiej sprzed pandemii, nie miało problemu z obsługą pasażerów po odbiciu rynku, jak porty na Zachodzie i do tego dziś jest w czołówce europejskich lotnisk pod względem punktualności.