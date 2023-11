Krzysztof A. Kowalczyk: Jak statystycy złapali Orlen na „ustawianiu” inflacji

Jednak w poprzednich dwóch miesiącach notowania zarówno ropy, jak i dolara szły ostro w górę, podczas gdy ceny paliw w Polsce – w dół. We wrześniu – jak wynika z danych GUS – olej napędowy potaniał wobec sierpnia średnio aż o 16 proc., a benzyna o 1 proc. W sierpniu zaś cena ON spadła o 10,2 proc., a benzyny – o 2,7 proc. Ropa zaś podrożała od początku sierpnia do końca września z 80 do nawet 95 dol., zaś dolar – z 4 powyżej 4,4 zł.

Wpływ cen paliw na inflację

Paliwa dość mocno wpływają na ogólny wskaźnik inflacji. W koszyku konsumpcyjnym wykorzystywanym przez GUS do jego liczenia olej napędowy do prywatnych środków transportu ma udział 2,15 proc. (gdyby uwzględnić, że transport towarów jeździ na ON, ten udział byłby większy), a benzyna – nawet 3,87 proc. Nie dziwi więc, że „przedwyborczy cud przy pompie” miał we wrześniu drugi po lekach (które stały się darmowe dla dzieci) wpływ na hamowanie ogólnego poziomu cen, a w efekcie na obniżenie rocznego wskaźnika inflacji do 8,2 proc. z 10,1 proc. w sierpniu. W październiku zaś, kiedy roczny wskaźnik inflacji spadł do 6,6 proc., wpływ taniejących paliw był najistotniejszy spośród wszystkich towarów i usług.

Analiza danych GUS i notowań surowców oraz walut dowodzi więc, że nieuzasadnione czynnikami ekonomicznymi zmiany cen paliw pozwoliły na przełomie lata i jesieni sztucznie przyspieszyć przed wyborami hamowanie inflacji.

Ceny paliw w Polsce dyktuje Orlen, bo – jak sam się chwali – po „fuzji” z Lotosem (czyli, po ludzku mówiąc, po wyeliminowaniu konkurenta) ma aż 65-proc. udział w rynku hurtowym i detalicznym. Dane z GUS przynoszą więc pośredni dowód, że nasz narodowy czebol dowodzony przez Daniela Obajtka swoimi działaniami „ustawiał” spadek inflacji przed wyborami. A gdy Polacy już zagłosowali, przestał się starać i pozwolił na obicie cen na stacjach.