FOR: bez mrożenia cen inflacja sięgnęłaby we wrześniu 17,9 proc.

- Przedwyborcze manipulacje cenami paliw przez Orlen, czyli tzw. nożyce Obajtka, obniżyły inflację o ok. 0,7 pkt proc., a nowa lista leków refundowanych i obniżki cen biletów okresowych przez państwowe koleje – o ok. 0,1 pkt proc. – wylicza FOR. – I jeśli dodamy te wartości do opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku inflacji za wrzesień (8,2 proc. r/r), okaże się, że bez ręcznego sterowania wskaźnikiem inflacji przez rząd poziom cen wzrósłby o 17,9 proc. r/r - podsumowuje.

Jego eksperci pokazują dalej, że wszystkie te operacje są niezwykle kosztowne i nieskuteczne na dalszą metę. - Samo „zamrożenie” cen prądu i gazu kosztować będzie w tym roku 66 mld zł. Utrzymanie zerowego VAT-u na żywność to dochody państwa niższe o 11 mld zł – oszacował FOR.

– Jako GUS nie badamy przyczyn zmian cen, tylko to, ile konsument płaci za określoną usługę lub towar. W gospodarce istnieje sporo cen, które są w ten czy inny sposób ustalane poza rynkiem – mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.

Polska będzie w 2004 r. inflacyjnym liderem Europy

Zwraca uwagę, że dzieje się to w roku, w którym Polska ma trzeci co do wielkości deficyt finansów publicznych w Unii Europejskiej i płaci najwięcej po Węgrzech za obsługę długu publicznego. - W istocie w tych niezwykle kosztownych programach chodzi tylko o pudrowanie inflacji przed wyborami, po których ceny znowu zaczną rosnąć. W przyszłym roku Polska ma być według prognoz Komisji Europejskiej inflacyjnym liderem Unii Europejskiej – zauważają Marcin Zieliński i Zofia Kościk.

Przekonują, że utrzymanie takich metod „walki” z inflacją, jak „mrożenie” czy sztuczne zaniżanie cen, jest na dalszą metę niemożliwe. I, że te niezwykle kosztowne narzędzia można wykorzystywać tylko przez pewien czas. Po ich wygaszeniu ceny rosną.

Węgrzy już zapłacili za mrożenie cen

Tak było na Węgrzech, gdzie przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się na początku kwietnia 2022 r., ceny energii elektrycznej i gazu nie zmieniały się, a inflacja pozostawała jednocyfrowa. - W sierpniu 2022 r. ceny nośników energii wzrosły jednak o 47 proc., co przełożyło się na wzrost poziomu cen aż o 3,7 proc. m/m. We wrześniu 2022 r. inflacja przekroczyła 20 proc. r/r. Poniżej tego poziomu spadła dopiero w czerwcu tego roku, ale wciąż pozostaje najwyższa w UE – przypominają eksperci FOR.