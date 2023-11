GUS podał najnowsze dane o listopadowej inflacji

We wrześniu i październiku ceny paliw wyraźnie spadły za sprawą przedwyborczej polityki marżowej Orlenu. Łącznie w ciągu dwóch miesięcy paliwa potaniały o ponad 7 proc. W listopadzie ich ceny prawdopodobnie wróciły do poziomu zgodnego z tendencjami na globalnym rynku ropy naftowej.

Inflacja znów przyspiesza? Ekonomiści prognozują nowe dane GUS Poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrósł w listopadzie o 6,6 proc. rok do roku, tak samo jak w październiku – szacują przeciętnie ekonomiści. Część sądzi jednak, że inflacja mogła nieznacznie przyspieszyć.

Uporczywość inflacji wynika jednak przede wszystkim z szybkiego wciąż wzrostu cen towarów i usług w kategoriach bazowych, czyli z pominięciem paliw, nośników energii i żywności. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacują, że inflacja bazowa zwolniła w listopadzie do 7,6 proc. z 8 proc. rok do roku. I w kolejnych miesiącach będzie nadal opadała powoli, m.in. z powodu wysokiej dynamiki wynagrodzeń. To z jednej strony podnosi koszty firm, szczególnie w sektorze usługowym, z drugiej zaś sprzyja wzrostowi popytu konsumpcyjnego.

NBP ma za zadanie utrzymać inflację na poziomie 2,5 procent

Narodowy Bank Polski ma za zadanie utrzymywać inflację na poziomie 2,5 proc. rocznie, tolerując odchylenia o 1 pkt proc. w każdą stronę. Ten cel, jak sugeruje większość prognoz, uda się zrealizować najwcześniej pod koniec 2025 r. Z tego powodu, jak przeciętnie oczekują ekonomiści, Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywała stopy procentowe na obecnym poziomie (5,75 proc.) co najmniej do IV kwartału 2024 r.