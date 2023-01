Po premierze Mariusz Treliński mógł być, co prawda, szczęśliwy. Publiczność w Operze Narodowej z aplauzem powitała go, gdy wyszedł do ukłonów. Zwyczajowego buczenia tym razem nie było.

Dyskusja przeciwników rozgorzała za to w społecznościowych mediach z utyskiwaniem na upadek prawdziwej opery i żądaniami, by na narodowej scenie nareszcie skończyć z dyktatem reżysera i przywrócić muzyce należną rangę. Stara opera ma wciąż wiernych widzów, którzy chcą oglądać ładne widowiska w efektownych dekoracjach, nieprzeszkadzających w delektowaniu się muzyką.

Przebrani bohaterowie

Warto byłoby jednak przeprowadzić eksperyment i zaproponować tej publiczności „Moc przeznaczenia” w wersji, jaką 160 lat temu skomponował Giuseppe Verdi. Nic nie ujmując jego geniuszowi, stworzył operę z akcją wyjątkowo pogmatwaną i pozbawioną logiki dla współczesnego widza.

Intryga opiera się na tym, że trójka bohaterów – Leonora, jej kochanek Don Alvaro i żądny zemsty brat Don Carlos – krąży przez lata między XVIII-wieczną Hiszpanią a Włochami i nie może wzajemnie rozpoznać się w kolejnych przebraniach. A przysłowiowa teatralna strzelba pojawiająca się w I akcie wypali oczywiście w finale.

Mariusz Treliński nadał zaś „Mocy przeznaczenia” intrygujący filmowy kształt. Zdarzenia umieścił w niedoprecyzowanej współczesności. Kto nie zna dzieła Verdiego, a 99 proc. widzów Opery Narodowej nigdy nie miało z nim kontaktu, nie pogubi się w nadmiarze wątków, zaproponowana narracja jest wartka i klarowna.

Dynamice opowieści służy projekt Borisa Kudlički, który na będącej w ciągłym ruchu scenie obrotowej zbudował różne miejsca akcji, dokonując często zmian jedynie kilku elementów. Uporano się z karkołomnym problemem, skoro w jednym akcie bohaterowie przemieszczają się na przykład z tawerny na pole bitwy, a potem do polowego szpitala. Za rozwiązania scenograficzne zapłaciła jednak muzyka zagłuszana zgrzytem maszynerii teatralnej.

Nie tym wszakże twórcy narazili się najbardziej swoim przeciwnikom. Mariusz Treliński zresztą wręcz prowokuje do ataków, bo nadal ma w sobie coś z dziecka, które nie potrafi rozstać się z ulubionymi zabawkami. Nie zabrakło więc sztampowej, kampowej estetyki, dmuchanych lalek i króliczków jak z „Playboya”.

Takie rozwiązania ujawniają reżyserską słabość Mariusza Trelińskiego, który nie radząc sobie z obecnością chóru na scenie, każe mu śpiewać w kulisach. W zamyśle ma to wydobyć na plan pierwszy rozterki bohaterów. Cierpi jednak zaburzona w proporcjach muzyka, niewiele zyskuje teatr, skoro głównym obrazem pozostają kabaretowe króliczki w banalnej choreografii tańczonej na dodatek niedbale.

Rozpad świata

Tancerki są obecne nie tylko w tawernie, którą reżyser zamienił na nocny klub. Ich natrętne fikanie nogami osłabia to, co najcenniejsze w inscenizacji. Standardową XIX-wieczną operę o miłości, śmierci, zemście i odkupieniu Mariusz Treliński zamienił w opowieść o tym, jak przypadkowa tragedia prowadzi do rozpadu rodziny, a potem całego świata. Finał przypominający nam wojenne obrazy z codziennych newsów robi mocne wrażenie.

Czy zatem Leonora w zniszczonej wojną stacji metra sprzeniewierza się Verdiemu, który widział ją pokutującą w pustelni? Jej aria, w której błaga Boga o spokój i kres cierpienia, brzmi w spektaklu przejmująco, zwłaszcza że Izabela Matuła dopełnia nią piękną interpretacją całej roli, w której wszystkie walory swojego sopranu połączyła z wyrazistym aktorstwem.

Szlachetne prowadzenie verdiowskiej frazy i ładne brzmienie głosu zaprezentował też Tadeusz Szlenkier (Don Alvaro). Trzecim bohaterem stał się Tomasz Konieczny w podwójnej roli ojca Leonory i zakonnego Gwardiana. Śpiewak o ciemnym głosie i silnej osobowości uwiarygodnił pomysł reżysera, który łącząc postaci, chciał pokazać, że pełna wahań Leonora ciągle potrzebowała silnego mężczyzny, który byłby dla niej oparciem.

Brakowało takiej scenicznej i wokalnej charyzmy Krzysztofowi Szumańskiemu (Don Carlos). Atrakcyjnie prezentująca się Monika Ledzion-Porczyńska kaskadą głośnych, ale brzydkich i rozwibrowanych dźwięków nie potrafiła uzasadnić obecności w akcji kabaretowej artystki Preziosilli.

Na szczęście był też dyrygent Patrick Founillier czujnie towarzyszący solistom, budujący w muzyce godne Verdiego napięcie i mężnie znoszący fakt, że wypracowane przez niego z orkiestrą delikatne piana zagłuszał zgrzyt obrotowej sceny.