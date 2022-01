W ciągu doby o 35 (do 283) wzrosła liczba chorych na COVID-19 w izraelskich szpitalach, których stan określany jest jako ciężki. Niemal identyczna (65 w porównaniu do 64 dzień wcześniej) jest liczba zakażonych koronawirusem pod respiratorami. Liczba chorych na COVID-19 podłączonych do ECMO (tzw. płuco-serce) spadła z 12 do 9.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 wzrosła w Izraelu w ciągu tygodnia o 25 - co oznacza wzrost liczby zgonów chorych na COVID, tydzień do tygodnia, o 78 proc.

Mimo rekordowej liczby zakażeń liczba ciężkich przebiegów COVID-19 i zgonów z powodu zakażenia koronawirusem, jest w Izraelu obecnie znacznie mniejsza niż przy poprzednich falach. W styczniu 2022 r. w Izraelu zmarło jak dotąd 39 zakażonych koronawirusem.

W styczniu 2021 roku, gdy przez Izrael przechodziła fala zakażeń napędzana wariantem Alfa, w szpitalach przebywało 1,2 tys. zakażonych w stanie ciężkim, a przez cały miesiąc zmarło w kraju 1 443 zakażonych. We wrześniu, w czasie szczytu fali epidemii napędzanego wariantem Delta, liczba chorych w szpitalach w stanie ciężkim wynosiła ponad 750, w ciągu miesiąca zmarło 678 chorych na COVID-19.

Eksperci ds. ochrony zdrowia ostrzegają jednak, że liczba hospitalizacji i zgonów zwiększa się z opóźnieniem w stosunku do wykrywania zakażeń (w związku z tym, że choroba musi się rozwinąć do stadium, w którym niezbędna jest hospitalizacja.

Zagrożeniem dla systemu ochrony zdrowia w Izraelu jest nie tylko możliwy napływ chorych na COVID-19, ale też brak rąk do pracy. W czwartek na kwarantannie przebywało łącznie 5 657 pracowników izraelskiej ochrony zdrowia.