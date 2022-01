Agencja zaznaczyła, że transmisja ptasiej grypy z ptaka na człowieka zdarza się bardzo rzadko, a podobne przypadki odnotowano w Wielkiej Brytanii "tylko kilka razy". Według tego źródła, również przenoszenie się ptasiej grypy z człowieka na człowieka jest bardzo rzadkie.

Reklama

Brytyjska Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że osoba, u której wykryto ptasią grypę, zakaziła się poprzez "bliski i regularny" kontakt z dużą liczbą zakażonych ptaków, które trzymała w domu i wokół niego przez dłuższy czas. Zakażenie stwierdzono po tym, jak agencja ds. bezpieczeństwa roślin i zwierząt (APHA) w ramach rutynowej kontroli wykryła ognisko ptasiej grypy w stadzie ptaków. Wszystkie zakażone ptaki zostały zabite.

UKHSA podała, że brak dowodów na dalszą transmisję wirusa i że stale monitorowany jest stan zdrowia osób, które kontaktowały się z osobą zakażoną.

Czytaj więcej Zdrowie Izrael: Ptasia grypa zabiła ponad 2 tys. żurawi Ponad 2 tysiące dzikich żurawi padło w rezerwacie w północnym Izraelu z powodu zakażenia ptasią grypą, a kolejnych 10 tysięcy jest prawdopodobnie zakażonych - poinformował w rozmowie z AFP Ohad Hatsofe, specjalista z izraelskiego Zarządu Ochrony Przyrody i Parków Narodowych.

Próbkę pobraną od człowieka poddano badaniom w ramach stosowanych na Wyspach środków ostrożności. Wykryto "niski poziom grypy". Dalsze badania wykazały, że chodzi o wirusa typu H5, wykrywanego u ptaków. "W tym momencie nie było możliwe potwierdzenie, że to infekcja szczepem H5N1 (obecnie występującym u ptaków w Zjednoczonym Królestwie). Na podstawie dostępnych dowodów poinformowano Światową Organizację Zdrowia (WHO)" - czytamy. Agencja dodała, że to pierwszy przypadek wykrycia tego szczepu u człowieka w Wielkiej Brytanii i że takie przypadki odnotowano już w innych miejscach na świecie.

Reklama

W komunikacie UKHSA podano, że osoba, u której wykryto ptasią grypę, czuje się dobrze i przebywa w izolacji. "Ryzyko dla zdrowia publicznego związane z ptasią grypą pozostaje bardzo niskie, jednak ludzie nie powinni dotykać chorych lub martwych ptaków" - czytamy.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia W Chinach odnotowano przypadek zakażenia ptasią grypą H5N6 Władze sanitarne w południowochińskiej prowincji Guangdong poinformowały w sobotę, że w mieście Huizhou zgłoszono jeden przypadek zakażenia człowieka szczepem H5N6 ptasiej grypy.

Ptasia grypa to choroba zakaźna występująca u ptaków. W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii odnotowano dużą liczbę ognisk i przypadków ptasiej grypy, wywołanych szczepem H5N1 - podała UKHSA. Główna weterynarz Zjednoczonego Królestwa Christine Middlemiss wystosowała ostrzeżenie do właścicieli ptaków. - Obserwujemy rosnącą liczbę przypadków zarówno w gospodarstwach komercyjnych, jak i w stadach przydomowych - zaznaczyła.

- Jak dotąd nie ma dowodów, że (wykryty u człowieka w Anglii) szczep wirusa może przenosić się z człowieka na człowieka, ale wiemy, że wirusy mutują i uważnie monitorujemy sytuację - oświadczyła prof. Isabel Oliver z UKHSA.