Senat na posiedzeniu zajął się w środę ustawą o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Wiceminister zdrowia i senator Waldemar Kraska (klub PiS) odpowiadał w izbie wyższej na pytania senatorów. - Jeżeli chodzi o czwartą dawkę (szczepionki na COVID-19 - red.), ja oczywiście nie jestem ekspertem, ale jeżeli będzie taka rekomendacja Rady Medycznej oczywiście będziemy to stosować, aczkolwiek z doniesień światowych tutaj są zdania ekspertów zdecydowanie podzielone - niektórzy odradzają podawanie czwartej dawki. Ale to nie jest kwestia ministra zdrowia, tylko raczej to kwestia grona ekspertów, którzy taką decyzję podejmą - powiedział.

Wiceszef resortu zdrowia był też pytany, dlaczego liczba zgonów związanych z COVID-19 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest w Polsce wyższa niż w innych krajach.

- U podstaw liczby osób, które przegrywają walkę z COVID-19 niestety jest liczba osób, która się zaszczepiła. Statystyki są tutaj bezlitosne i pokazują, że na 100 osób, które umierają z powodu zakażenia COVID-19 (SARS-CoV-2 - red.), 94 to osoby niezaszczepione. To podstawowy efekt tego, że część naszego społeczeństwa niestety nie jest zaszczepiona - oświadczył Waldemar Kraska.

Szczepienia na COVID-19 rozpoczęto w Polsce 27 grudnia 2020 r. "Ponad 99 proc. zgonów na COVID-19" lub "ponad 99 proc. zgonów na koronawirusa" to osoby niezaszczepione - takie wypowiedzi padały w publikowanych m.in. we wrześniu i październiku bieżącego roku spotach rządowej kampanii namawiającej do szczepień na COVID-19.

Według danych z bazy Ministerstwa Zdrowia z ostatnich dostępnych 30 dni (od 13 listopada do 13 grudnia 2021 r.) w Polsce było 10 225 zgonów z powodu COVID-19 i z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. 2 791 tych przypadków śmiertelnych (27,3 proc.) dotyczyło osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W omawianym okresie średni wiek zmarłych w związku z COVID-19 wynosił 76 lat wśród zaszczepionych i 75 lat wśród niezaszczepionych.

W okresie od 2 stycznia do 13 grudnia odsetek osób zaszczepionych wśród zmarłych z COVID-19 to 7,38 proc.



- Dlaczego jest taki opór (przeciw szczepionkom na COVID-19 - red.) w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo w wielu krajach europejskich, może mniejszy niż u nas, osób, które są niezdecydowane na to szczepienie, nie podejmują tej dobrej decyzji? Odbyłem kilkaset rozmów z osobami, które nie chcą się szczepić. Te argumenty merytoryczne, naukowe, naprawdę nie docierają. Myślę, że dużo złego wykonały portale społecznościowe, gdzie tych różnych fake newsów się bardzo wiele pojawia. Niektórzy niestety bezkrytycznie to przyjmują - mówił w środę w Senacie Waldemar Kraska.

- Pokazywanie statystyk i pokazywanie, ile osób umiera niezaszczepionych chyba niestety już w tej chwili na Polaków nie działa - stwierdził wiceszef resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.

- Jestem zwolennikiem, żeby przekonywać, namawiać, pokazywać. Jeżeli ktoś jest oporny na wiedzę, to trudno - dodał.

Przed rokiem szczepionki na COVID-19 nie były dostępne. Teraz według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 20,73 mln osób.

W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia informowało o 781 przypadkach zgonów z powodu COVID-19 i śmierci 2 138 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Przed rokiem w raportach z tego samego okresu zgonów z powodu COVID-19 było 675, a powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami - 2 042.

Oznacza to, że w okresie od 9 do 15 grudnia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia zaraportowało więcej zgonów covidowych (2 919) niż w tym samym okresie 2020 r. (2 717).