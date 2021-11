Liczba nowych przypadków koronawirusa jest o 46,11 proc. wyższa niż dzień wcześniej i o 30,7 proc. wyższa niż w poprzednią środę.

O przygotowaniach służby zdrowia do trwającej fali zakażeń mówił w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekazał posłom, że obecnie w Polsce zaszczepionych jest w pełni ponad 20 mln obywateli, co stanowi 53 proc. populacji.

Czytaj więcej Polityka Koronawirus. Rząd nie zamknie szkół, ma być więcej kontroli w sklepach - Dla nas większym ryzykiem jest w tej chwili zamknięcie szkół i rozwój wszystkich przypadłości psychicznych w aspekcie zachowań społecznych naszych dzieci, niż samo zakażenie się wśród dzieci koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz odnosząc się do kwestii ewentualnego wprowadzenia nauki zdalnej.

- Nie jest to wystarczające, by osiągnąć odporność populacyjną, dlatego do polskich szpitali trafiają osoby niezaszczepione i to te osoby wymagają wysoce specjalistycznej procedury - mówił Kraska.

Stale rosnąca liczba zakażeń powoduje, że coraz więcej osób trafia do szpitali i coraz więcej pacjentów wymaga wspomaganie tlenem i opieki na oddziałach intensywnej terapii.

Wiceminister mówił również, że najrzadziej po szczepionkę sięgali mieszkańcy Podkarpacia, Podlasia i Lubelszczyzny. Najchętniej szczepili się mieszkańcy Mazowsza, Wielkopolski i Pomorza.