Data rozpoczęcia podawania szczepionki na COVID-19 dzieciom od 5 roku życia ma być ustalona w ciągu kilku dni - przekazał izraelski resort.

Ministerstwo Zdrowia dodało w oświadczeniu, że dyrektor generalny resortu Nachman Ash zaakceptował rekomendację ekspertów z komisji doradczej. "Większość z nich była zdania, że korzyści płynące ze szczepienia tej grupy wiekowej przewyższają ryzyko" - czytamy.

Agencja Reutera zauważa, że w zamieszkałym przez 9,4 mln osób Izraelu jest ok. 1,2 mln dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Według sondażu z ubiegłego tygodnia, 27 proc. Izraelczyków zgodziłoby się, by ich dzieci do 12. roku życia otrzymały szczepionkę na COVID-19, 33 proc. było przeciw, 40 proc. - nie miało zdania.

Wcześniej stosowanie szczepionki firm Pfizer i BioNTech u dzieci w wieku od 5 do 11 lat zatwierdziła awaryjnie amerykańska federalna Agencja Żywności i Leków (FDA).