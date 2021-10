Egipt: Wejście do urzędu tylko po szczepieniu na COVID-19

Rząd Egiptu zapowiedział, że od 15 listopada urzędnicy będą musieli wykazać się posiadaniem certyfikatu covidowego lub co tydzień będą musieli poddawać się testowi na COVID-19, by móc wejść do swojego miejsca pracy - informuje AP.