W szpitalach na Wyspach przebywa obecnie 7 588 osób chorych na COVID-19. Przed rokiem liczba chorych na COVID-19 w szpitalach wynosiła 1 730.



Z 7 588 hospitalizowanych 943 podłączonych jest do respiratorów.



Liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii, tydzień do tygodnia, wzrosła o niemal 10 tysięcy. Jednocześnie liczba zgonów zakażonych utrzymuje się na stabilnym poziomie - przed tygodniem było ich 158 przy 26 911 wykrytych zakażeniach.

W Wielkiej Brytanii od początku pandemii zmarło 135 803 zakażonych koronawirusem.



Odsetek zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 Brytyjczyków powyżej 16. roku życia wzrósł w ciągu ostatniej doby do 89,6 proc. - po tym jak pierwszą dawkę przyjęły kolejne 29 462 osoby.

25 proc. O tyle w ubiegłym tygodniu wzrosła liczba zakażeń koronawirusem wśród młodych ludzi w wieku 10-19 lat

Łącznie na Wyspach co najmniej jedną dawką zaszczepiono 48 674 154 osoby.



Dwoma dawkami zaszczepiono 44 600 070 osób - 82,1 proc. mieszkańców Wysp powyżej 16. roku życia.



Z danych Public Health England wynika, że liczba wykrywanych zakażeń spada we wszystkich grupach wiekowych - z wyjątkiem osób w wieku od 5 do 19 lat.

W żadnej innej grupie wiekowej nie ma tak wielu zakażeń jak wśród osób w wieku 10-19 lat

Od 13 do 19 września liczba zakażeń u dzieci w wieku 5-9 lat wzrosła o 24,1 proc. tydzień do tygodnia. Z kolei liczba zakażeń u młodych ludzi w wieku 10-19 lat wzrosła o 25 proc. - do poziomu 756,2 zakażeń na każde 100 tysięcy mieszkańców Wysp w tej grupie wiekowej.



W żadnej innej grupie wiekowej nie ma tak wielu zakażeń jak wśród osób w wieku 10-19 lat. W kolejnej pod tym względem grupie, obejmującej osoby w wieku 40-49 lat, częstotliwość występowania zakażeń wyniosła w ciągu tygodnia od 13 do 19 września 293,4 na 100 tysięcy mieszkańców Wysp w tej grupie.



Chris Whitty, na czelny lekarz Anglii, występując na forum parlamentu przyznał, że większość dzieci, które nie przeszły COVID-19, wkrótce przejdą tę chorobę. Z jego szacunków wynika, że jak dotąd COVID-19 przeszła połowa dzieci w wieku szkolnym.



Tymczasem prof. John Bell z Uniwersytetu Oksfordzkiego uważa, że koronawirus zacznie przypominać przeziębienie do wiosny 2022 roku, ze względu na odporność nabytą przez populację na Wyspach dzięki szczepieniom i przechorowaniom COVID-19.