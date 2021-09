W ostatnim tygodniu w najmniej wyszczepionych stanach USA liczba zgonów zakażonych wyniosła średnio blisko 8 na 100 tysięcy mieszkańców. W stanach najbardziej wyszczepionych z kolei wskaźnik ten wynosi ok. 2 na 100 tysięcy mieszkańców.



CNN podaje te wyliczenia powołując się na dane o zakażeniach i zgonach zbierane przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa.



W mniej wyszczepionych stanach notuje się też więcej hospitalizacji zakażonych - z danych Departamentu Zdrowia wynika, że w ostatnim tygodniu średnia liczba hospitalizacji osób chorych na COVID-19 w 10 najmniej wyszczepionych stanach wyniosła 39 na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy w 10 najbardziej wyszczepionych stanach - 14 na 100 tysięcy mieszkańców.

Stany z najmniejszym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców to: Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Luizjana, Missisipi, Dakota Północna, Tennessee, Wirginia Zachodnia i Wyoming. We wszystkich tych stanach w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest mniej niż 45 proc. mieszkańców.

25,1 proc. Taki odsetek Amerykanów nie przyjął ani jednej dawki szczepionki przeciw COVID-19

10 stanów najbardziej wyszczepionych w pełni zaszczepiło ponad 62 proc. mieszkańców. Stany te to Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Rhode Island, Vermont i Waszyngton.



Jednocześnie CNN informuje, że tempo szczepień w USA spadło do poziomu najniższego od lipca - powołując się na dane Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób.



W ubiegłym tygodniu ponad 312 tysięcy osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki - to spadek o 7 proc. tydzień do tygodnia i o 35 proc. miesiąc do miesiąca.



W pełni zaszczepionych jest w USA 182 mln osób - 54,9 proc. populacji kraju. 71 mln - 25,1 proc. mieszkańców - nie jest zaszczepionych ani jedną dawką.