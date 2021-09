W niedzielę w Izraelu przeprowadzono ponad 126 tys. testów na COVID-19.

Obecnie w szpitalach w Izraelu przebywa 714 chorych na COVID-19, których stan określany jest jako poważny. 70 proc. z nich to osoby niezaszczepione. 194 zakażonych leży w szpitalach pod respiratorami.

Według słów ministra zdrowia Izraela 37 chorych na COVID-19, przebywających w izraelskich szpitalach, jest podpiętych do ECMO - urządzenia do pozaustrojowego natleniania krwi (sztuczne płuco). 31 z tych osób ma mniej niż 60 lat, większość to osoby niezaszczepione. Szpitale podają, że liczba zakażonych podpiętych do ECMO jest wyższa - i wynosi 51. Dyrektorzy szpitali alarmują też, że w placówkach ochrony zdrowia zmniejsza się liczba wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii - podaje izraelski Kanał 12.

Resort zdrowia Izraela, cytowany przez serwis Ynet podaje, że 40 proc. nowych zakażeń dotyczy obywateli Izraela arabskiego pochodzenia (stanowią oni 20 proc. populacji Izraela, odsetek wyszczepienia w tej grupie jest niższy niż w całym społeczeństwie).

7 541 Tyle osób zmarło w Izraelu po zakażeniu od początku epidemii

Ponad połowa zakażeń wykrytych w Izraelu w ciągu ostatniej doby to zakażenia dzieci w wieku szkolnym - zaznacza "Times of Israel".

Dobowa liczba zakażeń w Izraelu - po osiągnięciu rekordowych poziomów na przełomie sierpnia i września (powyżej 10 tysięcy zakażeń) - obecnie zaczyna spadać.



Jak dotąd co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepiono w Izraelu ponad 6 mln z ok. 9 mln mieszkańców kraju. Ponad 3 mln mieszkańców kraju otrzymało trzy dawki szczepionki na COVID.



W Izraelu zmarło od początku epidemii 7 541 chorych na COVID-19, ponad 1 000 w ostatnich sześciu tygodniach.