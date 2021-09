Trzystronicowy dokument jest adresowany do przywódców państw, międzynarodowych organizacji oraz przedstawicieli sektora prywatnego, zaproszonych na wirtualny szczyt ws. COVID-19, który USA chcą zorganizować na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które rozpoczyna się w tym tygodniu.



Reklama

W dokumencie USA wzywają kraje, które "posiadają odpowiednie możliwości" do przekazania dodatkowego miliarda szczepionek na COVID-19 dla krajów rozwijających się oraz przyspieszenie dostaw 2 mld szczepionek, do przekazania których kraje rozwinięte już się zobowiązały.



Zastępca sekretarz prasowej Białego Domu, Karine Jean-Pierre potwierdziła, że USA stawiają cel, jakim jest wyszczepienie 70 proc. światowej populacji, ale nie chciała odpowiadać na bardziej szczegółowe pytania o szczyt ws. COVID-19 i dokument, z którym zapoznał się Reuters.

"The New York Times", który jako pierwszy napisał o sprawie podał, że zaproszenia na szczyt do światowych przywódców zostały wysłane w ubiegłym tygodniu.

USA wzywają też do zapewnienia 2 mld dolarów na wsparcie zaopatrzenia placówek medycznych w płynny tlen i co najmniej 1 mld dolarów na zestawy do testowania na COVID-19 do 2022 roku dla krajów słabo i średnio rozwiniętych

Reklama

W dokumencie, o którym pisze Reuters, USA wzywają kraje rozwinięte do zapewnienia co najmniej 3 mld dolarów w 2021 roku i 7 mld dolarów w 2022 roku na akcję wyszczepiania i zachęcanie do szczepień.



Inny cel zakłada, że do końca 2021 roku wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni mieć dostęp do sprzętu ochrony osobistej, takiego jak np. maski.

Czytaj więcej Społeczeństwo WHO: Doszczepianie? Oby nie szczepionkami dla Afryki Decyzja bogatych krajów by doszczepiać zaszczepionych na COVID-19 "zagraża obietnicy jaśniejszego jutra dla Afryki" - oświadczyła dyrektor WHO w Afryce Matshidiso Moeti.

USA wzywają też do zapewnienia 2 mld dolarów na wsparcie zaopatrzenia placówek medycznych w płynny tlen i co najmniej 1 mld dolarów na zestawy do testowania na COVID-19 do 2022 roku dla krajów słabo i średnio rozwiniętych oraz przekazania im wartych 3 mld dolarów leków stosowanych w terapii COVID-19.



Autopromocja LOGISTYKA.RP.PL Branża, która napędza polską gospodarkę CZYTAJ WIĘCEJ

Waszyngton apeluje do sektora prywatnego o sfinansowanie wartej 2 mld dolarów globalnej strategii wsparcia placówek ochrony zdrowia w systemy do podawania tlenu do końca 2022 roku oraz zapewnienie, by w najbiedniejszych krajach świata dostępne były zestawy do testowania na COVID-19, których wartość nie przekracza 1 dolara za test.