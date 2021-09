Według danych resortu zdrowia, które podaje "Haaretz", odsetek ciężko chorych pochodzących z grupy niezaszczepionych rośnie wraz z wzrostem odsetka zaszczepionych.

13 września na 664 ciężko chorych na COVID-19, 437 to osoby niezaszczepione, a 168 - w pełni zaszczepione. 59 osób zaszczepiono trzema dawkami.

Z kolei jeśli przeliczy się liczbę zakażeń na liczbę mieszkańców wówczas - jak wynika z danych resortu zdrowia Izraela - na każdą ciężko chorą osobę w wieku 60 i więcej lat, która otrzymała trzy dawki szczepionki na COVID-19, przypada 33 ciężko chorych na COVID-19 w tej samej grupie, którzy nie zostali zaszczepieni.

Na każdy zgon chorej na COVID-19 osoby w wieku 60 i więcej lat zaszczepionych trzecią dawką szczepionki przypada z kolei 15 zgonów niezaszczepionych w tej grupie.

6 048 066 Tyle osób zaszczepiono jak dotąd przeciw COVID w Izraelu

Z danych podanych 25 sierpnia wynikało, że niezaszczepieni stanowili ok. 20 proc. osób, które mogą otrzymać szczepionkę (to grupa licząca ok. 7,3 mln osób - tylu mieszkańców Izraela ma więcej niż 12 lat), a z grupy tej wywodziło się 50 proc. wszystkich ciężko chorych na COVID-19.



Do końca sierpnia niezaszczepionych było w Izraelu nieco ponad milion osób, które mogły otrzymać szczepionkę.



Liczba ta jednak zmniejszyła się o ok. 100-150 tysięcy - obecnie zaszczepionych co najmniej jedną dawką w Izraelu jest 6 048 066 osób.



W ciągu ostatnich trzech miesięcy pierwszą dawkę szczepionki na COVID otrzymało w Izraelu ok. 600 tys. osób.