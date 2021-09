CDC podniosło do najwyższego, czwartego poziomu, ostrzeżenie przed podróżowaniem do Afganistanu, Albanii, Serbii, Litwy, a także Grenady, Saint Kitts i Nevis, Słowenii oraz Mauritiusu.



Reklama

Z kolei do poziomu trzeciego obniżono ostrzeżenie przed podróżowaniem do Brazylii.

Do poziomu trzeciego podniesiono jednocześnie ostrzeżenie przed podróżowaniem do Australii, Rumunii i Etiopii.

Czytaj więcej Plus Minus Afganistan współczesnych talibów. Mniej ortodoksji, więcej mułłów Dziesięć dni wystarczyło talibom, by opanować niemal cały kraj. Jakie państwo zrodzi się pod ich rządami? Czy tym razem talibski Afganistan będzie bardziej akceptowalny dla świata?

Równolegle z CDC amerykański Departament Stanu podniósł do najwyższego poziomu ostrzeżenie przed podróżowaniem do krajów, co do których decyzję taką podjęło CDC.

Reklama

31 sierpnia Departament stanu podniósł ostrzeżenie przed podróżowaniem do Afganistanu do najwyższego poziomu

W przypadku Afganistanu Departament Stanu już 31 sierpnia, w dniu zakończenia obecności wojskowej USA w tym kraju, podniósł ostrzeżenie przed podróżowaniem tam do najwyższego poziomu.