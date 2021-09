"Szczepionki i wielki wysiłek obywateli Danii przez tak długi czas, są fundamentem tego, dlaczego jesteśmy tacy silni" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Magnus Heunicke.

Duńskie władze zatwierdziły decyzję o zniesieniu obostrzeń pod koniec sierpnia, oświadczając wcześniej, że wirus "nie jest już krytycznym zagrożeniem dla społeczeństwa", w związku z wysokim poziomem wyszczepienia przeciw COVID-19 i rzadkim występowaniem ciężkich przypadków COVID-19 i zgonów zakażonych.

Zniesienie wszystkich obostrzeń oznacza, że tzw. przepustki covidowe nie będą już dłużej wymagane, by wchodzić do restauracji, klubów nocnych czy obiektów sportowych. Dzieci nie będą już odsyłane do domu na kwarantannę, jeśli będą miały bliski kontakt z osobą, która jest zakażona koronawirusem. Pracownicy mogą wrócić do pracy w biurach, szkoły będą prowadzić zajęcia stacjonarnie.

Politico.eu zwraca uwagę, że tak wysoki poziom wyszczepienia to efekt zaufania, jakim w Danii darzone są władze kraju

Od 13 sierpnia w Danii nie trzeba już nosić masek w środkach transportu publicznego.

Z końcem września wszystkie obostrzenia ma znieść też Szwecja.



