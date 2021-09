Ministerstwo apeluje też do synagog, aby te upewniły się, że osoby prowadzące modły - w tym osoba dmąca w szofar (instrument dęty o charakterze liturgicznym, rodzaj rogu, który dla nawiązania do historii ofiarowania Izaaka przez Abrahama, był wykonywany z rogu baraniego - red.) były zaszczepione trzecią dawką szczepionki na COVID-19.

W szczegółowych rekomendacjach wydanych przed świętem Rosz Haszana, które będzie celebrowane od poniedziałku wieczorem, do 8 września, resort zdrowia zawarł zalecenia dla wiernych i synagog.

Ministerstwo zaleca, aby modły były odprawiane pod gołym niebem - i podkreśla, że pogoda w najbliższych dniach powinna na to pozwolić.

W szczegółowych rekomendacjach wydanych przed świętem Rosz Haszana, które będzie celebrowane od poniedziałku wieczorem, do 8 września, resort zdrowia zawarł zalecenia dla wiernych i synagog.

Resort zaleca też, by osoby prowadzące modły - w tym chazan, osoba prowadząca nabożeństwo, osoba czytająca w trakcie nabożeństwa Torę oraz osoba, która dmie w szofar, były zaszczepione trzecią dawką szczepionki na COVID-19, którą obecnie może się szczepić w Izraelu każdy, kto zaszczepił się dwoma dawkami.

Jeśli osoby te nie są zaszczepione trzecią dawką, powinny legitymować się negatywnym wynikiem testu na COVID-19 - zaleca resort.

Niezależnie od tego - z wyjątkiem osoby, która dmie w szofar - prowadzący modły powinni nosić maski, podobnie jak reszta uczestników uroczystości.



Co do osoby, która dmie w szofar, resort zaleca, by przyniosła ona instrument z domu i nie wykorzystywała tego, który znajduje się w synagodze. Ponadto wylot rogu powinien być skierowany w stronę otwartego okna. Osoba, która dmie w szofar, a która nie została zaszczepiona trzecią dawką szczepionki, powinna zasłonić wylot rogu maską.



Ministerstwo zdrowia przypomina też, że wszelkie modły organizowane z udziałem 50 i więcej wiernych powinny odbywać się w ramach systemu "Zielonych przepustek" - każdy uczestnik powinien zawierać dokument świadczący o zaszczepieniu na COVID-19, statusie ozdrowieńca bądź posiadaniu aktualnego, negatywnego wyniku testu na COVID-19. Uczestnicy takich zgromadzeń muszą też nosić maski i zachowywać dystans społeczny.