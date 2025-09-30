Aktualizacja: 30.09.2025 12:05 Publikacja: 30.09.2025 11:54
Zeitraum Racławicka 58 w Krakowie - budynek oferuje mieszkania na wynajem na długo i na krótko
Prawe skrzydło budynku Zeitraum Racławicka 58 w Krakowie, w którym są mieszkania na wynajem, zostanie otwarte jutro, 1 października. – Lokale to lustrzane odbicie prywatnego akademika otwartego latem – mówią przedstawiciele inwestora, Zeitgeist Asset Management, spółki matki Zeitraum.
Obiekt powstał w krakowskiej dzielnicy Krowodrza, graniczącej ze Śródmieściem. - Ma bryłę w kształcie podkowy, której prawa część mieści 182 umeblowane mieszkania na wynajem. Lokale mają różnorodne metraże. Najwięcej jest kawalerek i mieszkań typu studio. Mieszkania są wykończone w standardzie hotelowym premium, z pościelą, ręcznikami, naczyniami. Jest nawet zestaw przypraw – podaje inwestor w komunikacie, zwracając uwagę na elastyczny model najmu.
Zeitraum Racławicka
– Można wybrać opcję „full-service” lub najem na dłuższy termin. Lokatorzy mogą korzystać z siłowni, pralni, sali do jogi, które współdzielą z nowoczesnym akademikiem, zajmującym lewe skrzydło budynku – mówią przedstawiciele inwestora. – Mile widziane są zwierzęta domowe.
Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum, mówi o zmieniających się potrzebach młodych ludzi. – Czas studiów jest często „płynny”, wiele osób uczy się i pracuje. Tacy studenci potrzebują w domu przede wszystkim wyciszenia – mówi Zdena Noack. – Ci, którzy znajdują stały etat po studiach, nadal są ciekawi życia i szukają nowych przyjaźni i kreatywnej przestrzeni do życia. Właśnie z myślą o takich osobach projektowaliśmy Racławicką – by towarzyszyła młodym ludziom na różnych etapach ich życia. By dawała wybór – podkreśla.
Jak dodaje Zdena Noack, zaletą jest także przejrzystość rozliczeń. Jedna opłata najmu obejmuje wszystko: media, szybki internet, abonament RTV, a często także parking. – Lokatorzy mają do dyspozycji podziemne i naziemne miejsca postojowe, ładowarki dla aut elektrycznych. Są też stojaki na rowery i zielony skwer - opowiada dyrektor.
Mieszkania w opcji z serwisem są dostępne od zaraz. Można je rezerwować na jeden dzień albo dłużej – aż do roku. Serwis apartamentów obejmuje m.in. regularne sprzątanie, wymianę pościeli i ręczników. Do dyspozycji gości jest recepcja. – Możliwość rezerwacji na różne okresy to dobre rozwiązanie dla turystów, osób przyjeżdżających do Krakowa na kontrakty lub poszukujących wygodnej przystani choćby na czas przeprowadzki – mówią przedstawiciele inwestora.
Osoby, które chcą mieszkać w budynku dłużej niż miesiąc, mogą podpisać standardową umowę najmu. Wtedy nie korzystają z serwisu, ale stawka najmu jest niższa.
Zeitraum Racławicka znajduje się tuż obok stacji kolei „Łobzów”, skąd w cztery minuty można dojechać do dworca Kraków Główny.
