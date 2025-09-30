Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Zeitraum Racławicka. Niemal 200 mieszkań z obsługą

Obiekt mixed-use w Krakowie oferuje niemal 200 serwisowanych mieszkań. Lokale są w pełni umeblowane.

Publikacja: 30.09.2025 11:54

Zeitraum Racławicka 58 w Krakowie - budynek oferuje mieszkania na wynajem na długo i na krótko

Zeitraum Racławicka 58 w Krakowie - budynek oferuje mieszkania na wynajem na długo i na krótko

Foto: mat.prasowe

aig

Prawe skrzydło budynku Zeitraum Racławicka 58 w Krakowie, w którym są mieszkania na wynajem, zostanie otwarte jutro, 1 października. – Lokale to lustrzane odbicie prywatnego akademika otwartego latem – mówią przedstawiciele inwestora, Zeitgeist Asset Management, spółki matki Zeitraum.

Czytaj więcej

Stawki najmu mieszkań są bardzo zróżnicowane. Najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie
Nieruchomości
Mieszkanie czy akademik. Ile kosztuje najem?

Elastyczny model najmu mieszkań

Obiekt powstał w krakowskiej dzielnicy Krowodrza, graniczącej ze Śródmieściem. - Ma bryłę w kształcie podkowy, której prawa część mieści 182 umeblowane mieszkania na wynajem. Lokale mają różnorodne metraże. Najwięcej jest kawalerek i mieszkań typu studio. Mieszkania są wykończone w standardzie hotelowym premium, z pościelą, ręcznikami, naczyniami. Jest nawet zestaw przypraw – podaje inwestor w komunikacie, zwracając uwagę na elastyczny model najmu.

Zeitraum Racławicka

Zeitraum Racławicka

Foto: mat.prasowe

– Można wybrać opcję „full-service” lub najem na dłuższy termin. Lokatorzy mogą korzystać z siłowni, pralni, sali do jogi, które współdzielą z nowoczesnym akademikiem, zajmującym lewe skrzydło budynku – mówią przedstawiciele inwestora. – Mile widziane są zwierzęta domowe.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu
Nieruchomości
Ile Polak wydaje na najem mieszkania

Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum, mówi o zmieniających się potrzebach młodych ludzi. – Czas studiów jest często „płynny”, wiele osób uczy się i pracuje. Tacy studenci potrzebują w domu przede wszystkim wyciszenia – mówi Zdena Noack. – Ci, którzy znajdują stały etat po studiach, nadal są ciekawi życia i szukają nowych przyjaźni i kreatywnej przestrzeni do życia. Właśnie z myślą o takich osobach projektowaliśmy Racławicką – by towarzyszyła młodym ludziom na różnych etapach ich życia. By dawała wybór – podkreśla.

Mieszkania na długo i krótko

Jak dodaje Zdena Noack, zaletą jest także przejrzystość rozliczeń. Jedna opłata najmu obejmuje wszystko: media, szybki internet, abonament RTV, a często także parking. – Lokatorzy mają do dyspozycji podziemne i naziemne miejsca postojowe, ładowarki dla aut elektrycznych. Są też stojaki na rowery i zielony skwer - opowiada dyrektor.

Mieszkania w opcji z serwisem są dostępne od zaraz. Można je rezerwować na jeden dzień albo dłużej – aż do roku. Serwis apartamentów obejmuje m.in. regularne sprzątanie, wymianę pościeli i ręczników. Do dyspozycji gości jest recepcja. – Możliwość rezerwacji na różne okresy to dobre rozwiązanie dla turystów, osób przyjeżdżających do Krakowa na kontrakty lub poszukujących wygodnej przystani choćby na czas przeprowadzki – mówią przedstawiciele inwestora.

Osoby, które chcą mieszkać w budynku dłużej niż miesiąc, mogą podpisać standardową umowę najmu. Wtedy nie korzystają z serwisu, ale stawka najmu jest niższa.

Reklama
Reklama

Zeitraum Racławicka znajduje się tuż obok stacji kolei „Łobzów”, skąd w cztery minuty można dojechać do dworca Kraków Główny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania wynajem długoterminowy akademiki PRS wynajem krótkoterminowy

Prawe skrzydło budynku Zeitraum Racławicka 58 w Krakowie, w którym są mieszkania na wynajem, zostanie otwarte jutro, 1 października. – Lokale to lustrzane odbicie prywatnego akademika otwartego latem – mówią przedstawiciele inwestora, Zeitgeist Asset Management, spółki matki Zeitraum.

Elastyczny model najmu mieszkań

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
HB Reavis ma już ponad pół miliarda euro kredytu na biurowy kompleks Varso Place. Rekord w regionie.
Nieruchomości
Już ponad pół miliarda euro kredytu na kompleks Varso Place. Rekord w regionie
Ghelamco zastąpiło zapadający dług nowym. Obligacje są tańsze i mocniej zabezpieczone
Nieruchomości
Ghelamco wykupiło wrześniowe obligacje. Grupa uplasowała nowe papiery
Rynek nieruchomości powoli się ożywia. To efekt obniżek stóp procentowych
Nieruchomości
Klienci mają większą zdolność kredytową. Popyt na mieszkania wystrzeli?
Jaka umowa w parkach handlowych
Nieruchomości
Jaka umowa w parkach handlowych
Zdaniem analityków PKO Banku Polskiego, w przyszłym roku pojawi się presja na wzrost cen mieszkań.
Nieruchomości
Okienko się zamyka? Analitycy o czynnikach, które nie dadzą spaść cenom mieszkań
Reklama
Reklama
e-Wydanie