Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum, mówi o zmieniających się potrzebach młodych ludzi. – Czas studiów jest często „płynny”, wiele osób uczy się i pracuje. Tacy studenci potrzebują w domu przede wszystkim wyciszenia – mówi Zdena Noack. – Ci, którzy znajdują stały etat po studiach, nadal są ciekawi życia i szukają nowych przyjaźni i kreatywnej przestrzeni do życia. Właśnie z myślą o takich osobach projektowaliśmy Racławicką – by towarzyszyła młodym ludziom na różnych etapach ich życia. By dawała wybór – podkreśla.

Mieszkania na długo i krótko

Jak dodaje Zdena Noack, zaletą jest także przejrzystość rozliczeń. Jedna opłata najmu obejmuje wszystko: media, szybki internet, abonament RTV, a często także parking. – Lokatorzy mają do dyspozycji podziemne i naziemne miejsca postojowe, ładowarki dla aut elektrycznych. Są też stojaki na rowery i zielony skwer - opowiada dyrektor.

Mieszkania w opcji z serwisem są dostępne od zaraz. Można je rezerwować na jeden dzień albo dłużej – aż do roku. Serwis apartamentów obejmuje m.in. regularne sprzątanie, wymianę pościeli i ręczników. Do dyspozycji gości jest recepcja. – Możliwość rezerwacji na różne okresy to dobre rozwiązanie dla turystów, osób przyjeżdżających do Krakowa na kontrakty lub poszukujących wygodnej przystani choćby na czas przeprowadzki – mówią przedstawiciele inwestora.

Osoby, które chcą mieszkać w budynku dłużej niż miesiąc, mogą podpisać standardową umowę najmu. Wtedy nie korzystają z serwisu, ale stawka najmu jest niższa.