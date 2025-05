Grabowski zauważa, że cały rynek nieruchomości statystycznie młodnieje. – Udział mieszkań nowych oraz kilku- i kilkunastoletnich jest coraz większy. Coraz więcej z tych ofert duże grono klientów zakwalifikowałoby do grupy takich, do których można się od razu wprowadzić – mówi. – Udział flipperów w rynku jest marginalny, choć rzeczywiście często sprzedają oni mieszkania niewymagające znacznych nakładów finansowych, a czasem mieszkania w pełni umeblowane i wyposażone.

Pytany o ceny Grabowski zaznacza, że zależą od lokalizacji, standardu budynku i oczywiście standardu mieszkania. W tej samej dzielnicy ceny lokali do generalnego remontu mogą być niższe od tych po generalnym remoncie nawet o 100 proc. – Nominalnie różnice sięgają zwykle od tysiąca do kilku tys. zł za 1 mkw. – podaje Grabowski.

Kumulacja oferty

Pośrednik BIG Property zaznacza, że nie da się obiektywnie oszacować, jaka część oferty to mieszkania do zamieszkania od zaraz. – Każdy kupujący ocenia to według własnych upodobań. Zdarzały się skrajne sytuacje, kiedy to klienci wprowadzali się do nieruchomości wymagających w naszej ocenie generalnego remontu, aby odnawiać je sukcesywnie własnym sumptem. Zdarzało się też, że nowi właściciele dokonywali generalnych remontów relatywnie niedawno wyremontowanych mieszkań po to, aby spełniały ich standardy – opowiada. Grabowski pamięta też kupujących, którzy przed odbiorem mieszkania zażyczyli sobie usunięcia stylowej kuchni w zabudowie, z drogim sprzętem AGD lub znacznej obniżki ceny, jeśli ta kuchnia miałaby zostać. – Chcieli wykończyć lokal według swojego stylu, w określonym standardzie – wyjaśnia pośrednik.

Z kolei Hanna Morawska z Freedom Poznań Centrum gotowe do zamieszkania lokale dzieli na kilka segmentów. – Pierwszy to typowe „flippy”, czyli pachnące nowością, estetycznie wykończone lokale, przygotowane z myślą o szybkiej odsprzedaży, położone zarówno w starszym, jak i nowym budownictwie – wskazuje. – Druga kategoria to lokale o bardzo dobrym, często wysokim standardzie, które są miejscem zamieszkania właścicieli – sprzedających i ich rodzin. Ostatnia, coraz liczniejsza grupa, to mieszkania inwestycyjne, wynajmowane i utrzymywane przez lata w bardzo dobrym stanie. Trafiające na sprzedaż mieszkania z poszczególnych grup stanowią od kilku do kilkunastu procent rynku wtórnego w większych aglomeracjach, takich jak obsługiwany przez nas Poznań.

Morawska przyznaje, że oferta mieszkań gotowych do wprowadzenia rośnie z różnych powodów. – To przede wszystkim efekt kumulacji niesprzedanych do tej pory nieruchomości i kolejnych ofert wchodzących na rynek. To także skutek coraz mocniejszego trendu: podwyższania estetyki mieszkań przez samych właścicieli. Zamiast dokonywać głębokiej korekty ceny nieruchomości, która od miesięcy się nie sprzedaje, wolą dokonać budżetowego remontu – mówi pośredniczka. – Takie odświeżenie często tworzy efekt gotowego do wprowadzenia lokum. Tych zabiegów nie można mylić z klasycznym flippingiem, ale z pewnością wyższe oczekiwania kupujących wzmacniają ten trend.