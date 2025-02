Dopłaty do mieszkań. Zdrożeją starsze lokale?

Ale jak zauważa ekspert serwisu Nieruchomosci-online.pl, trzeba się liczyć z tym, że część sprzedających tańsze lokale podciągnie ceny do limitów. – Jest więc ryzyko wzrostu cen starszych mieszkań. A czy będą tacy, którzy obniżą cenę, by przyciągnąć klienta z programu? Jeśli w momencie jego ogłoszenia sprzedający będzie oferował lokal w cenie minimalnie wyższej niż limit, być może rozważy taki ruch – ocenia Bieńkowski. – Jeśli ktoś będzie sprzedawał np. 60-metrowe mieszkanie, gdzie rynkowa wartość metra w danym mieście to powiedzmy ok. 10,5 tys. zł, to może nie chcieć już tak łatwo zrezygnować z 30 tys. zł. Ważne też, na ile sprzedający będzie zmuszony do szybkiej transakcji. Jeśli ktoś będzie miał nóż na gardle, będzie skłonny zejść z ceny.

Marcin Drogomirecki nie wyklucza, że limity będą ciągnąć ceny w górę, zwłaszcza tam, gdzie tańsze oferty mają mniejszy udział w podaży. – Dla ewentualnych ruchów cen ważne jest to, jak szeroki będzie dostęp do programu – jak wielu beneficjentów będzie mogło z niego skorzystać i w jakim czasie. Jeżeli popyt na mieszkania gwałtownie wzrośnie, to wzrosty cen będą nieuniknione – mówi ekspert Morizona. Podziela opinie, że do programu spróbują się dopasować właściciele mieszkań, na które nie ma chętnych, a których ceny będą nieznacznie przekraczać limity. – Sprzedający, którzy bezskutecznie próbują znaleźć nabywców na mieszkania oferowane w cenach niższych od zapowiedzianych limitów, upatrują w programie szansy. Nie jest to jednak wielka nadzieja, bo od zapowiedzi do uchwalenia ustawy i wprowadzenia jej w życie droga jest raczej daleka, a decyzja o sprzedaży mieszkania często dyktowania jest bieżącymi potrzebami – zaznacza ekspert Morizona.

Także Marek Wielgo przypuszcza, że sprzedający mieszkania najpewniej dostosują cenę do limitu. – Mogą się umówić na zapłatę części ceny „pod stołem” – nie wyklucza. Dawniej urzędy skarbowe były wyczulone na tego typu oszustwo, bo od wartości transakcji zależała wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych. Mimo to, jeśli kontrahenci nie przesadzili, to trik z mieszkaniem „do remontu” mógł im ujść na sucho – mówi Wielgo. – Jednak czy fiskus wciąż zachowuje czujność, skoro z płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione zostały osoby kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym? – zastanawia się.



Według eksperta może się też okazać, że wielu potencjalnych nabywców, którzy mają odpowiednią zdolność kredytową, raczej przyspieszy decyzję zakupową. – Niedawne doświadczenie z „Bezpiecznym kredytem 2 proc.” pokazało, że pojawienie się dopłat może skutkować wzrostem cen najtańszych mieszkań – wyjaśnia.