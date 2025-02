Jak podaje AMRON-SARFiN w najnowszym raporcie, czwarty kwartał ubiegłego roku na rynku mieszkań upłynął pod znakiem stabilizacji. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w największych miastach Polski wzrosły w ciągu kwartału o 1,67 proc. w Warszawie (14 791 zł za metr), 1,73 proc. we Wrocławiu (12 153 zł za mkw.) i 3,73 proc. w Gdańsku (11 858 zł za mkw.).

Reklama

Gdzie mieszkania zdrożały najbardziej

W Krakowie przeciętne ceny transakcyjne mkw. mieszkań w ciągu kwartału (III kw./IV kw. 2024 roku) wzrosły o 2,78 proc. (do 14 056 zł za mkw.). Z kolei w Łodzi średnie ceny spadły kwartał do kwartału o 0,59 proc., do 7705 zł za metr.

W skali roku najwyższy wzrost cen odnotowano w Krakowie – mieszkania zdrożały o 19,46 proc. We Wrocławiu ceny lokali w ciągu roku poszły w górę o 14,92 proc., w Poznaniu o 13,82 proc., w Warszawie o 11,62 proc., w Gdańsku o 11,32 proc., a w Łodzi o 4,72 proc.

– Obserwujemy stabilizację na rynku kredytowym, co jest pozytywnym sygnałem dla sektora bankowego i potencjalnych kredytobiorców. Poprawiająca się dostępność finansowania i wzrost indeksu dostępności mieszkaniowej IDM wskazują na zwiększającą się możliwość zakupu mieszkań przez Polaków – komentuje cytowany w raporcie dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich i prezes zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji.