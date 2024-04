Dodatkowe podatki dla flipperów uderzą po kieszeni kupujących

Prawdziwy problem nie leży w działalności flipperów, lecz w niewystarczającej podaży mieszkań oraz w zbyt luźnej polityce monetarnej w poprzednich latach oraz w programach dopłat do kredytów, które zalały rynek tanim pieniądzem. Rynek nieruchomości potrzebuje rozwiązań, które realnie zwiększą podaż, a nie kolejnych obciążeń.

Projekt ustawy, koncentrując się na tzw. flipperach, ignoruje fakt, że proponowane rozwiązania mogą uderzyć również w osoby, które z przyczyn losowych czy zmian życiowych będą musiały sprzedać nabyte mieszkanie. Wprowadzenie takich regulacji wprowadza także dodatkowe ryzyko dla każdego, kto z jakiegokolwiek powodu będzie potrzebował szybko sprzedać nieruchomość. Ostatecznie przepisy mogą zniechęcić obywateli do inwestowania we własne M z obawy przed nieprzewidzianymi przyszłymi zdarzeniami, które zmuszą ich do sprzedaży i narażą na dodatkowe koszty.

Czytaj więcej Nieruchomości Uważaj na flippy, bo nie każdy zarobi! Większość z tych, którzy wchodzą w ten biznes dopiero teraz, raczej nie zarobi - mówi Tomasz Lebiedź, pośrednik i doradca na rynku nieruchomości.

Skala działalności flipperów nie jest duża.

Szacowanie liczby „flippowanych” mieszkań bez dostępu do szczegółowych danych to trudne zadanie. Jednakże, opierając się na dostępnych raportach i analizach, można przypuszczać, że flipperzy odpowiadają za niewielki procent wszystkich transakcji. Sugerowanie, że mają oni decydujący wpływ na ceny mieszkań, jest nie tylko błędne, ale i niebezpieczne, gdyż prowadzi do błędnych interpretacji sytuacji na rynku.

Jakie są zyski z flippowania?