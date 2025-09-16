W programie przygotowanym przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny znajdzie się ponad 20 pokazów filmów zarówno pełnometrażowych, jak krótkometrażowych, fabuły, komedie, dokumenty.

Podczas 20. Święta Niemego Kina wystąpią m.in. Bastarda, Hania Derej, T’ien Lai, kIRk.

To wyjątkowa edycja podczas której Filmoteka łączy siły z Siostrami Archeo i organizowanym przez nie festiwalem Sounds of Silents, dzięki czemu program jest jeszcze bardziej bogaty i różnorodny. W programie 20. Święta Niemego Kina (ŚNK) znalazły się także polskie filmy industrialne i reklamy oraz – jako wyjątkowe uzupełnienie jubileuszowej edycji – niepowtarzalne performanse. Wyzwanie przygotowania oprawy muzycznej podejmują co roku wybitni przedstawiciele polskiej i międzynarodowej sceny reprezentujący różnorodne nurty muzyczne. Podczas 20. Święta Niemego Kina wystąpią m.in. Bastarda, Hania Derej, T’ien Lai, kIRk.

Hasło jubileuszowej edycji ŚNK „Mamy na Ciebie OKO” łączy osobę jej patrona Kazimierza Prószyńskiego (1875-1945), genialnego polskiego wynalazcy, pioniera techniki filmowej, twórcy kamery-projektora „Oko”, którego 130-lecie urodzin obchodzimy w 2025 roku – oraz główny temat festiwalu: technologię i jej ambiwalencję, nadzieje, lęki i niebezpieczeństwa z nią związane. Technologie jako narzędzie postępu, innowacji ułatwiających życie masom, ale też instrument służący kontroli i manipulacji, wzmacniający władzę nielicznych, generujący nierówności społeczne i prowokujący konflikty polityczne – współczesne problemy, które odbijają się w niemym kinie sprzed stu lat.

Stąd też – jako wstęp do programu głównego ŚNK – ikoniczna filmowa dystopia, czyli legendarne „Metropolis” (1927) Fritza Langa, sugestywna futurystyczna wizja stechnicyzowanego miasta-molocha, świata silnej polaryzacji i podziałów klasowych. Jego pokaz w środowy wieczór 17 września będzie polską premierą zrekonstruowanej wersji z muzyką oryginalnie skomponowaną do tego dzieła, odtworzoną na podstawie zachowanych w archiwum partytur.