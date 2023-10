Niemcy. Olaf Scholz chce utrzymać państwo opiekuńcze

Broniąc celu rządu, jakim jest większe kontrolowanie imigracji do Niemiec, kanclerz wskazał na potrzebę utrzymania państwa opiekuńczego. - Ci, którzy chcą nieograniczonej imigracji, muszą być na tyle uczciwi, by powiedzieć, że nie bylibyśmy wtedy w stanie utrzymać naszego państwa opiekuńczego w obecnej formie – powiedział. - Musielibyśmy zaakceptować warunki, jakie istnieją w innych krajach świata, z problematycznymi równoległymi strukturami – wyjaśnił, dodając, że nikt by sobie tego nie życzył. - Nie czyni nas to nieludzkimi – stwierdził.

Czytaj więcej Kościół Niemiecki Kościół nie rezygnuje z reform Na rozpoczynającym się w środę w Watykanie synodzie reformatorscy biskupi z Niemiec nie będą milczeć.

Jak zaznaczył, rząd Niemiec ma obowiązek „zapewnić funkcjonowanie naszej społeczności”, a obejmuje to również „pewną surowość”. - Trzeba mieć siłę powiedzieć ludziom, że niestety nie mogą tu zostać – powiedział Scholz. - To nie jest ani humanitarne, ani postępowe, jeśli mamy do czynienia z nieuregulowaną migracją na dużą skalę, w której ludzie ryzykują zdrowiem i życiem – dodał.

Antysemityzm w Niemczech. Olaf Scholz komentuje

Kanclerz Niemiec, pytany o obecne antysemickie demonstracje i incydenty w Niemczech, zapowiedział stanowczy sprzeciw wobec wszystkich, którzy wykrzykują antysemickie hasła w Niemczech, palą izraelskie flagi i „jawnie kibicują śmierci ludzi w wyniku ataku terrorystycznego Hamasu”. - To są czyny karalne, które muszą być ścigane – powiedział Scholz.

Zapewnił też społeczność żydowską w Niemczech, że państwo niemieckie „zrobi wszystko, by chronić żydowskie życie w Niemczech”. - Kto atakuje Żydów, kto ich obraża lub krzywdzi, atakuje nas wszystkich – zaznaczył.

Dziennikarze „Spiegla” zapytali Scholza także o ewentualny udział niemieckich żołnierzy w działaniach w Izraelu, jeśli konflikt izraelsko-palestyński się rozszerzy. - Sprawa jest zbyt poważna, by spekulować o niej abstrakcyjnie – skomentował szef niemieckiego rządu.