W naszej strefie czasowej (zimą obowiązuje u nas czas środkowoeuropejski standardowy – CET) grudniowa pełnia nastąpi o godz. 10:02, ale z oczywistych względów pełnia będzie najlepiej widoczna po zmroku.

Pełnia Księżyca: Co to za zjawisko?

Przypomnijmy: to, w jakiej fazie znajduje się Księżyc, zależy od tego, którą jego część widoczną z Ziemi oświetla Słońce. Z pełnią mamy do czynienia wtedy, gdy Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, czyli oba ciała niebieskie znajdują się po przeciwnych stronach Ziemi. Wówczas nasz satelita osiąga maksimum oświetlenia. Wyróżnia się cztery fazy Księżyca: nów (obszar Księżyca zwrócony do Ziemi nie jest oświetlony), pierwsza kwadra, pełnia i ostatnia kwadra.

Zimny Księżyc. Skąd wzięła się ta nazwa?

Zimny Księżyc to nazwa grudniowej pełni Księżyca, która wiąże się z faktem coraz chłodniejszych, zimowych dni. Używali jej rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Nie jest to jedyna nazwa dla pełni Księżyca wywodząca się z tej tradycji. W sierpniu mamy np. Pełnię Księżyca Jesiotrów, we wrześniu – Księżyc Kukurydziany.

Gordon Johnston, emerytowany pracownik NASA w artykule dla portalu science.nasa.gov przypomina, w jaki sposób te dawne indiańskie nazwy przetrwały do dziś. „Almanach rolników stanu Maine” („The Maine Farmers' Almanack”) zaczął publikować indiańskie nazwy pełni Księżyca w latach trzydziestych XX wieku. Z biegiem czasu nazwy te stały się powszechnie znane i używane. Według tego almanachu pełnia Księżyca w grudniu to Zimny Księżyc (ze względu na długie, zimne noce). Inne nazwy to Mroźny Księżyc (od przymrozków w miarę zbliżania się zimy) lub Zimowy Księżyc” – czytamy.