Dr Maria Van Kerkhove to epidemiolog, szefowa departamentu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. gotowości i zapobiegania epidemiom i pandemiom. Była pytana przez Sky News o rosnącą liczbę przypadków choroby COVID-19. - Nie rozumiem, dlaczego miało by to być zaskoczenie - powiedziała.

- W przypadku COVID-19 z pewnością nie zaobserwowaliśmy jeszcze sezonowości, ale w przypadku wszystkich innych chorób układu oddechowego widzimy wzrost zachorowań w miesiącach jesiennych i zimowych w regionach o klimacie umiarkowanym. A zatem to nie jest niespodzianka - dodała.

COVID-19. "Mamy rozwiązania, dlaczego z nich nie korzystamy?"

Van Kerkhove zaznaczyła, że z tego powodu kampanie szczepień na grypę i COVID-19 rozpoczynają się wcześnie i są skierowane do osób najbardziej zagrożonych. - Ale we wszystkich krajach poziom zaszczepienia wśród grup ryzyka jest przeraźliwie niski - oceniła.

Ekspertka WHO mówiła, że trudno jej pogodzić się z takim stanem rzeczy. - Są rozwiązania na COVID-19, są rozwiązania na grypę, które mogą przeciwdziałać ciężkiemu przebiegowi choroby i śmierci, dlaczego z nich nie korzystamy? - spytała.