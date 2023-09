Przodkowie człowieka byli bliscy wyginięcia 900 tys. lat temu?

W związku z tym - jak piszą badacze - doszli oni do wniosku, że tak niewielka grupa osobników ocaliła naszych przodków przed zniknięciem z powierzchni Ziemi ok. 900 tys. lat temu.



Badacze zastrzegają, że nie oznacza to, że te 1 280 osób to wszyscy nasi przodkowie, którzy w tamtym czasie żyli na Ziemi. Mowa bowiem tylko o tych przodkach, którzy rozmnażali się - nie obejmuje więc dzieci, seniorów i dorosłych osobników, którzy z różnych powodów się nie rozmnażali.



Ponadto metoda FitCoal nie pozwala ustalić liczebności tych praludzi, którzy nie byli naszymi przodkami w linii prostej - podkreśla francuski paleontolog Antoine Balzeau.



Przyczyną nagłego zmniejszenia liczby populacji naszych przodków mogły być gwałtowne zmiany klimatu - ok. 900 tys. lat temu doszło do globalnego ochłodzenia, a w Afryce, skąd wywodzili się nasi przodkowie, zmniejszyła się ilość opadów, co mogło doprowadzić do pustynnienia tamtejszych obszarów.