Czytaj więcej Nauczyciele Informacja publiczna: emerytowany dyrektor szkoły lepiej chroniony Prywatność dyrektora szkoły znajduje się pod ochroną, w czasie kiedy jest on już na emeryturze – wynika z wyroków sądów administracyjnych. Jego dane nie mogą zostać udostępnione, nawet jeśli dotyczą istotnej społecznie kwestii.

Wynagrodzenia za nadgodziny dla zawieszonego nauczyciela. Jak orzekały sądy?

Sądy dotychczas rozpoznawały sprawy o wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny w sytuacji zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczycieli w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym lub karnym. W tych przypadkach dochodzono do wniosku, że nie można przyznać ani ich wypłacić, bowiem w okresie zawieszenia nauczyciel nie wykonuje pracy. Sąd II instancji zwrócił jednak uwagę, że opisana sytuacja nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Powodowi przyznano bowiem dodatki za wysługę lat i motywacyjny jeszcze przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego i zawieszenia go w obowiązkach. Zatem, zdaniem SO, stały się one stałymi składnikami jego wynagrodzenia.

Co za tym idzie nie można zastosować przez analogię wspomnianego orzecznictwa dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Sąd pytający inaczej niż sąd I instancji uważa, że powinno się powodowi zwrócić wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wysługę lat oraz motywacyjnym. Inne podejście powoduje, że nauczyciel pomimo uznania jego niewinności ponosiłby konsekwencje finansowe bezpodstawnego oskarżenia. Dlatego Sąd Okręgowy w Opolu postanowił skierować do SN pytanie prawne, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku uniewinnienia wypłaca się dodatki, do których nabył on prawo jeszcze przed okresem zawieszenia.

Sygnatura akt: V PA21/24