Oscarowy kompozytor Hans Zimmer zmieni hymn Arabii Saudyjskiej

Jest Niemcem o żydowskich korzeniach, co sam niejednokrotnie podkreślał. Jego matce udało się uciec z Niemiec w 1939 roku do Wielkiej Brytanii, ale po wojnie wróciła. On urodził się we Frankfurcie nad Menem w 1957 roku, ale rodzice nadal żyli pod presją. Obawiali się – co on wyznał kiedyś w wywiadzie – że syn powie sąsiadom, iż są Żydami.

Talent i zainteresowania muzyczne odziedziczył po matce, ale jest samoukiem. Jako nastolatek grał na instrumentach klawiszowych i syntezatorach. Pod koniec lat 70. został w Londynie członkiem nowofalowego zespołu Buggles. Potem grał w innych tego typu formacjach, pisał muzykę do reklam, założył studio nagraniowe.

Hollywoodzka kariera Hansa Zimmera zaczęła się w 1988 roku, gdy skomponował muzykę do oscarowego filmu „Rain Man” z Dustinem Hoffmanem i Tomem Cruise’em, a Zimmer dostał swą pierwszą nominację do Oscara. Rok później napisał muzykę do innego oscarowego zwycięzcy, „Wożąc panią Daisy”.

Hans Zimmer odświeżył hollywoodzką muzykę filmową, w której przez dekady dominował symfoniczny rozmach, jej mistrzem jest John Williams. Idolem Hansa Zimmera był natomiast nowocześniejszy i subtelniejszy Ennio Morricone. Wykorzystywał też swoje doświadczenia z muzyką elektroniczną. Już w „Rain Manie” użył wyłącznie syntezatorów i bębnów stalowych, a w „Wożąc panią Daisy” sam grał na samplerach.

Hans Zimmer między Afryką i Bliskim Wschodem

Chętnie odwoływał się też do muzyki etnicznej, czego przykłady dostarcza choćby „Król Lew” czy „Diuna”. Teraz Hans Zimmer mocniej zwróci się w stronę Bliskiego Wschodu. – Wielu twórców filmu uciekało tutaj z nazistowskich Niemiec lub szerzej z Europy. Zderzyły się ze sobą kultury, a to przyniosło coś wyjątkowego – powiedział niedawno w wywiadzie.