Kris Kristofferson nie żyje. Piosenkarz, autor tekstów i znany aktor miał 88 lat

„Z ciężkim sercem dzielimy się wiadomością, że nasz mąż/ojciec/dziadek, Kris Kristofferson, odszedł w domu spokojnie w sobotę, 28 września. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy spędzić z nim życie. Dziękujemy, że kochaliście go przez te wszystkie lata, a kiedy zobaczycie tęczę, wiedzcie, że uśmiecha się do nas wszystkich" – napisali na Instagramie najbliżsi Krisa Kristoffersona.

Kristofferson był autorem wielu piosenek country, zdobył 13 nominacji do nagrody Grammy, trzy razy zamieniły się one w statuetki. Dostał Grammy m.in. w 1970 roku za balladę „Help Me Make It Through The Night”, która stała się wielkim, światowym przebojem. W 2014 roku odebrał Grammy za całokształt twórczości.

W 2004 roku Kristofferson trafił do Country Music Hall of Fame, dziesięć lat później zdobył też nagrodę za całokształt twórczości, przyznawaną przez Recording Academy. Swoimi laurami wyróżniły go również Stowarzyszenie Muzyki Country i Akademia Muzyki Country.

Kris Kristofferson – piosenkarz, który został aktorem

Równolegle z karierą piosenkarza rozwijała się jego kariera aktorska. W 1976 roku zdobył Złoty Glob za kreację w „Narodzinach gwiazdy”, gdzie partnerował Barbrze Streisand. Streisand napisała, że znalazła go w nocnym klubie „Troubadour” w Los Angeles i doprowadziła do obsadzenia w jej filmie. Ale przecież Kristofferson miał już wówczas za sobą główne role w dwóch bardzo różnych filmach - „Alicja już tu nie mieszka” Martina Scorsese, gdzie partnerował Ellen Burstyn i w westernie Sama Peckinpaha „Pat Garrett i Billy Kid”, gdzie wcielił się właśnie w tytułowego Billy'ego Kida.